طريقة الحصول على تمويل سداد الأقساط وطني من بنك الراجحي

يعد البنك واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة، فهو يقوم بتقديم العديد من الحلول التمويلية للمواطنين وذلك من خلال برامج تمويل شخصي تتيح من خلاله سداد الأقساط المتأخرة والمستحقة لتمويل سابق ، أو سداد الأقساط المتعثرة لأي جهة ، بالإضافة إلى التمويل لشراء عقارات أو سيارات، وتنقسم برامج التمويل أو ما يعرف باسم المنتجات إلى نوعين من التمويل الرئيسين وهما تمويل الشركات والتمويل الشخصي.

ما هو تمويل سداد الأقساط وطني من بنك الراجحي

يوفر المصرف إمكانية لكي تتمكن من الحصول على تمويل تتمكن من خلاله سداد المستحقات والأقساط المتأخرة كما أنه يعرف

أيضا “بمنتج سداد المديونية” كما أنه يأتي بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهرا للمواطنين و 36 شهر للمقيمين.

مميزات التمويل

يوجد العديد من المميزات التي من الممكن أن تحصل عليها من التمويل وهي كالآتي:

يأتي التمويل بفترة السداد تصل إلى 60 شهراً.

نسبة الفائدة تبدأ من 1.5% .

يستطيع المقيمين الاستفادة من التمويل بحد أقصى 36 شهر.

كما أنه يتيح جميع أنواع المنتجات والبرامج التمويلية والخدمات.

برنامج التمويل مرن.

يبدأ سداد الأقساط من الشهر الثالث.

يعفى الأهل من المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي.

كما أن مبلغ التمويل يصل إلى 2.5 مليون ريال حسب الراتب أو الضمان.

شروط الحصول على تمويل وطني

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي: