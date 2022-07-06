طريقة الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط 2022

يعد البنك واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة، فهو يقدم العديد من القروض للأشخاص العاطلين عن العمل والأسر الأكثر احتياجا وللمتقاعدين فهو يقوم بتقديم القروض الميسرة والتي تكون على أطول فترة سداد ممكنة وتخضع كافة تمويلات وقروض بنك التنمية الاجتماعية لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر

في البداية يلزم أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام.

كما يلزم أن لا يزيد عن 60 عام.

يلزم أن لا يزيد دخل الشخص الراغب في الحصول على القرض عن 14000 ريال سعودي.

يلزم أن يخضع المتقدم للفحص الائتماني ويجتازه.

يلزم أن يتم تسديد مبلغ القرض خلال مدة 40 شهرا.

يلزم أن تقوم بتقديم ضمان مقابل القرض.

يلزم أن تقوم بتحديد نوع النشاط الذي يقوم بمزاولته ويجب إحضار رخصة لمزاولة النشاط.

الحد الأقصى للقرض 60000 ريال سعودي وذلك بالنسبة للأشخاص أكبر من سن 21 عام فيما فوق أما بالنسبة للأشخاص أقل من 21 عام فالحد الأقصى 32000 ريال سعودي.

مميزات الحصول على التمويل

يوجد العديد من المميزات عند حصول على التمويل وهي:

في البداية يجب أن تعلم أنه يتم منحة للمواطنين بدون فوائد أو مصاريف إدارية أخرى.

قد يصل التمويل إلى 150000 ريال سعودي.

يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

يقدم لجميع فئات المجتمع القادرة على العمل وزيادة الإنتاج.

التقديم على تمويل العمل الحر

يمكنك التقديم على التمويل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بتحديد نوع تمويل العمل الحر سواء تمويل نقدي أو عيني.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول من خلال بوابة نفاذ.

ثم قم بالنقر على طلب الحصول على قرض جديد.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم على قرض العمل الحر.

تحديد الخدمات التخصصية.

قم قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

بعد ذلك كتابة فرع بنك التنمية القريب منك.

ثم الموافقة.

كفيل تمويل العمل الحر

يتطلب البنك وجود كفيل وذلك في حالة العاطل عن العمل أو الذي يعمل بالقطاع الخاص، وشروط ذلك الكفيل كالتالي: