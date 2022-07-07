طريقة الحصول على تمويل السيارات من بنك التنميه الاجتماعية

يعد البنك واحد من أهم البنوك الموجودة في المملكة، والتي تقوم بتقديم العديد من الحلول التمويلية للمواطنين ويستهدف التمويل المواطنين من الجنسين رجال ونساء القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة العمل المناسبة أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، ولهذا أتاح البنك هذا التمويل الميسر ليمكن هؤلاء من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، وفي هذه المقالة سوف نستعرض الشروط المطلوبة وطريقة التقديم الإلكتروني وغيرها من التفاصيل التي تودون معرفتها.

شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على التمويل:

في البداية يلزم أن يكون عمر المتقدم بطلب التمويل من 18 إلى 60 عام.

يلزم أن يكون السجل الائتماني للمتقدم سليمًا.

يلزم أن تقوم بتقديم طلب التمويل ضمانًا مقابل القرض .

يلزم أن لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

يلزم وجود رخصة قيادة سارية المفعول للمتقدم.

يلزم أن لا يكون هناك مخالفات مرورية مسجلة على طالب التمويل.

يلزم أن تقوم بالتسجيل في إحدى شركات المعتمدة حسب نوع المسار.

المستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية

يلزم أن تقوم بتوفير جميع المستندات التالية:

إحضار الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي الخاص بالمتقدم.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

رخصة قيادة سارية.

التأمين على المركبة.

طريقة طلب التمويل إلكترونيا

يمكنك التقديم إلكترونياً للحصول على التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية: