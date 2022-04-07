طريقة الحصول على القرض الشخصي من منصة سلفة في رمضان

طريقة الحصول على قرض شخصي من منصة سلفة في رمضان, الذين يعانون من صعوبة في المعيشة ويريدون أن يحسنوا من معيشتهم والحصول على مبلغ مالي لتمويل مشاريعهم هناك مجموعة من المعلومات يجب أن نعرفها.