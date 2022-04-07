طريقة الحصول على القرض الشخصي من منصة سلفة في رمضان
طريقة الحصول على قرض شخصي من منصة سلفة في رمضان, الذين يعانون من صعوبة في المعيشة ويريدون أن يحسنوا من معيشتهم والحصول على مبلغ مالي لتمويل مشاريعهم هناك مجموعة من المعلومات يجب أن نعرفها.
طريقة الحصول على القرض الشخصي “التمويل السريع”
- أولا الدخول علي منصة سلفة
- ثانياً تسجيل البيانات المطلوبة
- ثالثاً إدخال رقم الهوية
- رابعاً الضغط على زر طلب
- خامساً تحديد المبلغ المراد
- سادساً الموافقة على الشروط
- سابعاً كتابة رقم الهاتف
شروط الحصول على القرض الشخصي
هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص للحصول القرض الشخصي
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يتراوح عمره من 23 إلي 60
- أن يكون المتقدم يعمل في وظيفة
- وفترة العمل ألا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي و6 أشهر في القطاع الخاص
- شرط وجود هوية وطنية سعودية
- ألا يقل المرتب عن 5000 ريال سعودي
القرض الشخصي يتم سدادة على دفعات شهرية على حسب المدة المختارة وبدايتها تكون من شهر إلى ستة شهور، تحرص حكومة المملكة السعودية على تسهيل المعونات لدي المواطنين لفتح مشاريعهم وتسهيل المعيشة
مميزات القرض الشخصي
- إن القرض الشخصي موافق عليه من قبل الأحكام الإسلامية والشريعة.
- يقوموا بتسهيل فترة السداد والعمل علي أريحية المواطنين
- يعمل التمويل السريع علي فتح الباب أمام المواطنين من تنشيط مشاريعهم وإدارة أمورهم
- أيضاً يعمل على تسهيل المعيشة والقدرة على العمل وممارسة الحياة الوظيفية بدون ضغوطات
مقالات ذات صلة: