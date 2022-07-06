طريقة الحصول على التمويل الشخصي بدون اتفاقية مع بنك الراجحي

يعد المصرف واحد من أهم المصارف الموجودة في المملكة، فهو يقوم بتقديم العديد من الحلول التمويلية للمواطنين لمساعدتهم في إقامة المشاريع وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، يذكر بأن جميع القروض المقدمة من المصرف متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضعة للرقابة ولديها إمكانية السداد على المدى الطويل حتى سنوات عديدة.

مزايا التمويل الشخصي بدون اتفاقية مع بنك الراجحي

يقدم المصرف العديد من المزايا التي من الممكن أن تستفيد منها وهي كالآتي:

لا يتطلب القرض وجود ضامن أو تحويل راتب.

يوفر البنك إمكانية الحصول على تمويل بأعلى مبلغ مطلوب.

كما يمكن للبنك تحديد مدة وقيمة الأقساط حسب احتياجات العميل.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التقديم على تمويل بنك الراجحي

يمكنك التقديم للحصول على التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة رابط موقع مصرف الراجحي

حدد علامة التبويب “المالية” ثم انقر فوق معرفة المزيد.

بعد ذلك قم باختيار نوع القرض الذي ترغب في الحصول عليه.

بعد ذلك قم بالنقر فوق الزر “تطبيق الآن”.

بعد ذلك أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها البنك.

قم بالتحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم انقر فوق الزر “تأكيد”.

شروط الحصول التمويل الشخصي

في البداية يلزم أن يكون المتقدمون من حملة الجنسية السعودية.

يلزم أن لا يقل الراتب الشهري عن 20.000 ريال سعودي

يلزم أن لا يزيد عمر العميل عن 55 عامًا .

كما يلزم أن لا يقل عمره عن 25 عامًا.

شروط التمويل الشخصي للموظفين في المصارف