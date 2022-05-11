طريقة الحصول على استمارة الفحص الطبي نظام نور 1443 هـ
يرغب الكثير من الأهالي وأولياء الأمور في الحصول على استمارة الكشف الطبي من خلال” نظام نور”وهذا لتعبئته في الوحدة الصحية أو المستشفى التي سيقوم الطالب بها بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للتقديم في المدرسة، حيث تضطر الكثير من أولياء الأمور إلى الذهاب إلى المدرسة خصيصا للحصول على تلك الاستمارة وسوف نعرض لكم طريقة الحصول على الكشف وطباعته بسهولة من خلال نظام نور.
كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور
إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل حتى الوقت الحالي يمكنك أن تقوم بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية قم بالذهاب لموقع نظام نور عبر الرابط التالي noor.moe.gov.sa.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم هوية أو إقامة ولي الأمر في خانة اسم المستخدم.
- بعد ذلك قم بإدخال كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.
- ادخل رمز التحقق.
- ثم سجل الدخول.
- يلزم امتلاك حساب ولي أمر حتى تستطيع الدخول.
- ثم انقر على تسجيل الأبناء.
- بعد ذلك اختر أول خيار تسجيل طالب جديد.
- بعد ذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك.
الجدير بالذكر أن الاستمارة الخاصة بالفحص الطبي تعد واحدة من أهم الأشياء المطلوبة لكي تتم عملية التسجيل وهذا سواء إذا كنت ستسجل للطالب على الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال، غالباً ما يضطر الكثير من أولياء الأمور الذهاب إلى المدرسة للحصول عليها.
نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf
يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نموذج الكشف وطباعته بنفسك عن طريق الخطوات التالية:
- في البداية قم بالذهاب إلى نظام نور.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حساب ولي الأمر كما وضحنا لك بالأعلى.
- بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الأبناء.
- اذهب إلى قائمة الطلاب المسجلين.
- اختر الطالب كما هو موضح في المقطع.
- بعد ذلك قم بالضغط على استمارة الفحص الطبي المبدئي.
- في النهاية قم بطباعة الاستمارة.