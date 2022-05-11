طريقة الحصول على استمارة الفحص الطبي نظام نور 1443 هـ

يرغب الكثير من الأهالي وأولياء الأمور في الحصول على استمارة الكشف الطبي من خلال” نظام نور”وهذا لتعبئته في الوحدة الصحية أو المستشفى التي سيقوم الطالب بها بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للتقديم في المدرسة، حيث تضطر الكثير من أولياء الأمور إلى الذهاب إلى المدرسة خصيصا للحصول على تلك الاستمارة وسوف نعرض لكم طريقة الحصول على الكشف وطباعته بسهولة من خلال نظام نور.

كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور

إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل حتى الوقت الحالي يمكنك أن تقوم بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: