تُعد منصة أبشر من أفضل المنصات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير المعاملات الخاصة بالمواطنين، لذلك الجميع يبحث عنها وعن كيفية التواصل مع الدعم الفني أبشر، فقامت المنصة كهدف منها لخدمة المواطنين بتوفير رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني وهي تقوم بتعيين أكثر من 279 خدمة إلكترونية هدفها كان تقديم الكثير من الخدمات المتعددة لكافة المواطنين من كل القطاعات الحكومية وبشكل إلكتروني.

طريقة التواصل مع الدعم الفني لأبشر

منصة أبشر من المنصات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأنها من أبرز المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المعاملات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعات إدارية أو روتينية، إن منصة أبشر هي نظام بدوام كامل حيث يعمل خلال 24 ساعة أي على مدار اليوم، وقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق هذا النظام ” أبشر ” من أجل تحقيق الانتهاء من المعاملات الورقية، وتقديم خدمات التعاملات الإلكترونية، مما جعله يصل إلى أكبر المواقع في المعلومات من حيث الزيادة والفعالية.

رقم أبشر المجاني الموحد الجديد

وحرصًا من وزارة الداخلية السعودية على تقديم الراحة والخدمات لمواطنيها، فقد قامت بتعيين رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني من أجل تلقي أسئلة واستفسارات العملاء ومن أجل التفاعل والتواصل على الرقم 920020405، والذي يمكن من خلاله للمواطنين السعوديين أو حتى المقيمين على أراضيها الاستفسار عن كل الخدمات المُقدمة من نظام أبشر، وفي المقابل يسعد فريق الدعم لمنصة أبشر بالإجابة عن كافة الاستفسارات مع العلم أن هذا النظام مجاني وبدون أي رسوم على المكالمة خلال عملية الاتصال.

كيفية التسجيل في منصة أبشر

تستطيع وبكل سهولة الدخول على منصة أبشر والتسجيل فيها من خلال القيام بهذه الخطوات البسيطة كالتالي :-

• قم بالتوجه إلى منصة أبشر.

• أضغط على تسجيل مستخدم جديد.

• قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي :-

1. رقم الهوية والذي يتألف من 10 أرقام في البطاقة الوطنية.

2. رقم الإقامة هذا بالنسبة للمقيمين بالأراضي السعودية.

3. عنوان البريد الإلكتروني.

• قم باختيار اللغة المناسبة لك ولتكن العربية.

• قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

• قم بعمل الموافقة على كافة الشروط.

• أنقر فوق موافق.

وهنا يكون قد تم تسجيلك على نظام أبشر، لتتمتع بكافة الخدمات المقدمة منه.