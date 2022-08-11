طريقة التقديم والقبول في الوظائف الخالية بجامعة الباحة

تعلن جامعة الباحة عن حاجتها لعدد من الموظفين من الجنسين في الوظائف الخالية بالجامعة وذلك من حملة شهادة الدكتورة وذلك للعام الدراسي 1444 هجرياً، حيث أعلنت ذلك عبر موقعها الرسمي بالإضافة إلى تحديد الضوابط والشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الشاغرة، تتجه الحكومة السعودية منذ فترة في توفير فرص العمل للشعب السعودي حيث إنه كما حدث في عدة جامعات وشركات وهو توظيف عدد كبير من السعوديين بدلاً من الأجانب وذلك لتقليل نسب البطالة وخاصةً بين أصحاب الشهادات العليا مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الذين تعتبرهم الحكومة ثروة قومية للبلد، وسوف نوضح اليوم الموعد وطريقة التقديم في واحدة من تلك الجامعات وهي جامعة الباحة.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الباحة

وضحت الجامعة أيضاً موعد التقديم للوظائف الخالية وذلك بدايةً من يوم 15 من شهر مايو لعام 2022 حتى يوم 19 من نفس الشهر في نفس العام وسوف نوضح طريقة التقديم في الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الباحة .

الضغط على الوظائف المتاحة.

اختيار التخصص المناسب مع الشهادة والمؤهل والخبرة التعليمية الخاصة بك.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بحيث تكون متوافقة مع الأوراق الرسمية.

رفع الأوراق المطلوبة مثل الشهادات الحاصل عليها والسيرة الذاتية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

حفظ البيانات وإرسال البيانات للمراجعة.

شروط التقديم في وظائف جامعة الباحة

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

حاصل على شهادات علمية بحد أدنى للدرجة العلمية المطلوبة وهي الدكتوراه.

يوافق على نظام الدراسة عن طريق نظام الانتظام.

يكون حاصل على الشهادات من إحدى الجامعات السعودية.

عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية لحاملي الشهادات الأجنبية.

التقدير العام في درجتي البكالوريوس أو الماجستير لا يقل عن جيد جداً.

لغة أجنبية إنجليزية بدرجة 500 درجة أو ما يعادلها.

لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام وأن يكون لائق طبياً لنظام الدراسة.

التخصصات المطلوبة للتقديم في جامعة الباحة