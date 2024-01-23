طريقة التقديم والاستعلام وموعد صرف الدعم السكني عن الشهر الجاري

من المقرر أن يتم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء البدء في إيداع الدعم السكني عن شهر يناير الحالي، حيث يستمر الإيداع على مدار اليوم.

فتح الباب أمام المواطنين لحجز الوحدات السكنية للدعم السكني

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني عن الشهر الجاري

يمكن للمستفيدين من الدعم السكني في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد نزول الدعم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على منصة سكني الإلكترونية (اضغط هنا).

2. يتم تسجيل الدخول إلى منصة سكني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. عقب ذلك عليك أن تقوم بالضغط على كلمة “التحقق من حالة الاستحقاق”.

4. سلفا التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.

5. وأخيرا يتم الضغط على كلمة “استعلام”.

بعد فترة وجيزة سيظهر لك الموعد الخاص بصدور الدعم وكل المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم السكني

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية جميع الشروط الخاصة بالحصول على الدعم السكني والتي جاءت كما يلي:

* أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني من أبناء ومواطني السعودية.

* يجب ألا يقل عمر الشخص والمواطن المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عاما كحد أدنى عند التقديم.

* أن يكون مواطن مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

* المقدم ألا يكون قد استفاد سابقا من الدعم السكني.

* يجب ألا يكون يكون المتقدم مالكا لأي عقار.

* يمكن أن يستفيد من الدعم كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي.

معلومات مهمة بشأن الدعم السكني

يتم إيداع الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، وفي حالة تصادف يوم الرابع والعشرين مع عطلة أو إجازة رسمية يتم تأخيره إلى الخامس والعشرين من ذات الشهر.

فتح الباب أمام المواطنين لحجز الوحدات السكنية

هذا وقد أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن فتح المجال أمام كافة المواطنين من المملكة لحجز وشراء الوحدات السكنية في المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها والواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية، وذلك دون اشتراط الدعم السكني.