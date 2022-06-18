طريقة التقديم والاستعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة بالسعودية من “هنا”

تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن تقديم برنامج دعم خاص “للريف” والأسر المنتجة، وذلك بتقديم كافة الخدمات التي يريدونها، وذلك وفقًا لبعض الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر قبل التقديم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الريفي، فما عليك إلا معرفتها واتباع خطوات التقديم كما هي موضحة فيما يأتي.

برنامج الدعم المالي للريف والأسر المنتجة

تم تحديد الدعم المالي للريف والأسر المنتجة للاستفادة منه، من مبلغ مساعدة مالية يبدأ من 3,5 ريال سعودي لكل شجرة يتم زرعها، على أن يتم حساب القيمة المضافة لدعم الريف من المبلغ المالي المسجل أثناء تقديم الطلب للحصول على الدعم بنسبة 10%، كما أعلنت الوزارات على أن الحد الأقصى للمبلغ المالي المقدم للدعم هو 4500 ريال سعودي لكل شهر.

طريقة التقديم على دعم ريف

في حال كنت ترغب في الحصول على خدمة دعم ريف التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية، إذًا أنت بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية:

عليك التوجه مباشرة إلى البوابة الرئيسية لدعم ريف من الرابط.

ثم انقر على عبارة “تسجيل الدخول”.

أدخل رقم هويتك الوطنية أو الرقم الخاص بالمقدم على الطلب.

ثم سجل كلمة المرور الخاصة بك، ورقم التحقق.

ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

أنت الآن قدمت طلب الحصول على دعم الريف للأسر المنتجة، عليك انتظار الرد على طلبك بالموافقة أو بالرفض.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الطلب

يمكنك متابعة حالة طلبك ومعرفة إذا تم الموافقة عليه لتقديم الدعم أم لا، مع معرفة الأسباب من خلال اتباع الخطوات التالية: