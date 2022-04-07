طريقة التقديم للحصول على دعم العمل الحر للعاطلين وشروطه

يبحث الكثير من الأفراد في السعودية من الأسر والحرفيين عن دعم العمل الحر للعاطلين من أجل التمكن من تحسين دخلهم المادي والحصول على فرصة عمل مناسبة وزيادة أرباحهم، والجهة المسؤولة عن هذا الأمر هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وهو يسعى بالدرجة الأولى إلى إعانة كل الفئات المستهدفة لكي يحصلوا على فرص عمل تدرّ عليهم بربح مادي، كما يتم تحفيز الأشخاص العاطلين عن العمل ليبحثوا عن فرص تناسب مهاراتهم، وهذا من خلال الحصول على قرض تمويل لتحسين أوضاعهم.

دعم العمل

تجدر الإشارة إلى أنّ دعم العمل يساهم في تحسين أوضاع العاطلين في المملكة العربية السعودية سواء الرجال أو النساء، وهذا من أجل تقديم الفرص المناسبة لهم لدخول ميدان العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة مداخيلهم المادية، هذا وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة موقع إلكتروني خاص بالتسجيل من أجل الحصول على قرض لتمويل أعمالهم، ليتم إصدار وثيقة العمل الحر لهم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات.

علاوة على ذلك، فقد وضعت وزارة الموارد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفئات المستحقة لهذا الدعم، وهذه الفئات هي كل المواطنين والمواطنات من حملة الجنسية السعودية، وأيضا الاشخاص غير المخدومين من النظام المالي الرسمي، بالإضافة إلى كل الموظفين الذين يتلقون راتبا شهريا قيمته أقل من 20 ألف ريال سعودي.

قرض العمل الحر

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص متعددة في الكثير من المجالات، كما أنها تهدف إلى تنمية مهارات كل الأفراد الذين يريدون مزاولة العمل الحر، وهذا بتمويلهم بالدعم حسب الأعمال التي يزاولونها، ومن أجل الحصول عليه يجب أن يتبع الشخص الراغب في الاستفادة الخطوات التالية:

أولا: الولوج إلى منصة العمل الحر الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يتوجب على المستخدم أن يتحقق من وجود النشاط الذي يزاوله، ثم ينقر على عبارة “أصدر وثيقتك”.

ثالثا: يتعين عليه أن يقوم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

رابعا: قم بإدراج كل البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها، ثم وثّق حسابك من خلال منصة أبشر.

خامسا: بعد ذلك قم برفع كل المستندات المطلوبة من الموقع، ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بإصدار وثيقة العمل الحر الخاصة بك.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع عن دعم العمل الحر، كما ذكرنا لكم خطوات إنشاء الوثيقة الثبوتية الخاصة به.