أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن بداية حجز لقاح كورونا لأطفال من بداية عمر 5 سنوات حتى 11 عام مما أدى إلى زيادة البحث من أولياء الأمور عن طريقة حجز اللقاح وخطوات التقديم عبر تطبيق توكلنا، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي توفر العديد من الخدمات إلى المواطنين كما أنه يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتحميله على الهاتف الخاص به والحصول على الخدمات المتاحة من خلاله ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة التقديم لحجز لقاح الأطفال السعوديين عبر تطبيق توكلنا.

خطوات حجز لقاح الأطفال السعوديين عبر تطبيق توكلنا

في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول إلى المنصة الإلكترونية لتطبيق توكلنا والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://ta.sdaia.gov.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات ومنها الدخول إلى لقاح كورونا.

تحديد موعد حجز اللقاح وإدخال إجابات كافة التساؤلات المطلوبة حول الحالة الصحية للمتقدم للحصول على اللقاح.

تحديد موقع الحصول على التطعيم القريب من المنزل والموعد المناسب ثم الضغط على تأكيد الحجز.

موعد بداية حجز لقاح كورونا للأطفال في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بداية حجز لقاح كورونا للأطفال السعوديين الذي يتراوح أعمارهم من 5 سنوات حتى 11 سنة بدأ منذ يوم الخميس الموافق 1 من جمادى الآخر 1443ھ أي 13 يناير 2022، وأكدت وزارة التعليم السعودية أن اللقاح آمن على الأطفال ولا يوجد له أي أضرار أو آثار جانبية تسبب لهم الضرر ذلك تدعو وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة أولياء الأمور إلى سرعة حجز موعد تطعيم لأبنائهم.