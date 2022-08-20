طريقة التقديم في وظائف جدارة التعليمية 1444 هجري

وضحت وزارة التعليم السعودي أنه قد تم فتح باب التسجيل والتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة للعام الدراسي الجديد لسنة 1444 هجريا وقد أتاحت وزراة التعليم التسجيل والتقديم من خلال منصة جدارة الإلكترونية على أن يكون موعد التقديم في الثاني من شهر محرم لسنة 1444 هجريا وينتهي التقديم في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1444 هجريا على أن يكون موعد إعلان النتائج في يوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1444 هجريا على أن يتم ذلك وفقا لبعض الشروط التي وضعتها وزارة التعليم السعودي.

خطوات وطريقة التسجيل في الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة الإلكترونية لسنة 1444 هجريا

يقوم المواطن بالدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية ثم يقوم بإنشاء حساب خاص به.

الإلكترونية ثم يقوم بإنشاء حساب خاص به. ثم يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة المؤهل العلمي الحاصل عليه للحصول على الوظيفة المناسبة.

يقوم المواطن بالبحث في منصة جدارة ويقوم بالتقديم على الوظائف المتاحة.

ثم يقوم المواطن بحضور المقابلة الشخصية في إدارة التعليم عند القبول.

بعد ذلك يقوم المواطن بإجراء الفحص الطبي.

إذا إستوفى المواطن جميع شروط وخطوات التعيين يصدر قرار بتعينه فورا.

أهم الشروط الواجب توافرها للقبول في الوظائف الإدارية المتاحة من خلال منصة جدارة الإلكترونية

يجب أن يكون لدى المواطن حساب شخصي خاص به على منصة جدارة.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للوظائف يحمل الجنسية السعودية ولأبوين سعودين.

يجب أن يكون المواطن قد قدم بيانات صحيحة عند التسجيل في منصة جدارة.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الوظيفة حاصل على شهادة البكالوريوس فيما أعلى.

يجب أن يقوم المواطن بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة التي تطلبها منصة جدارة.

يجب أن لا يكون المواطن يشغل منصب عام عند طلب التقديم بمنصة جدارة.

عندما يقوم المواطن بالتقديم لوظيفة فيجب أن يكون قد تم الإعلان عن هذه الوظيفة.

أهم التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة لسنة 1444 هجريا