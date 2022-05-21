طريقة التقديم على تمويل الأولي من شركة تمويل الأولي للتمويل الشخصي

إسراء منتصر

تعد شركة تمويل الأولي واحدة من أهم الشركات التي تقدم حلول تمويلية جديدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل شركة تمويل الأولي على المساهمة في نجاح الأفراد والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة، ويمكن التقديم على تمويل الأولي لجميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، وتوفر شركة الأولي هذا المنتج التمويلي للسعوديين والمقيمين ويشمل ذلك أيضاً المتقاعدين السعوديين ومن هم على رأس العمل بالمملكة بجميع قطاعات العمل المختلفة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم على تمويل شخصي من شركة تمويل الأولي.

شركة تمويل الأولي
المحتويات
شروط شركة تمويل الأولى للتمويل الشخصي
تسجيل دخول تمويل الأولى للتمويل الشخصي
رقم شركة الأولى للتمويل

شروط شركة تمويل الأولى للتمويل الشخصي

حيث تعد شركة تمويل الأولي تحت رقابة “البنك المركزي السعودي”، ويؤاقب البنك حميع أنواع التمويلات التي تقوم شركة تمويل الأولي بتوفيره لجميع العملاء، وقد حددت الشركة مجوعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين  للحصول على التمويل الشخصي من شركة تمويل الأولي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • يجب أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة حتى 60 سنة فقط.
  • وأن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري له مبلغ 4,000 ريال سعودي.
  • وأن يكون الحد الأقصى لطلب التمويل هو 500 ألف ريال سعودي.
  • الحد الأدنى لطلب التمويل يجب ألا يقل عن 10,000 ريال سعودي.
  • ويلزم أن تكون المدة التي تخص الخدمة  6 شهور على الأقل للعاملين بالقطاع الخاص.
  • ومدة الخدمة لمن يعمل بقطاع العمل الحكومي أو شبه الحكومي 3 شهور كحد أدنى .
  • ومدة السداد الخاصة بقيمة التمويل في مدة أقصاها 60 شهر من تاريخ الحصول على التمويل.

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تسجيل دخول تمويل الأولى للتمويل الشخصي

تمويل الأولي

حيث يمكن لجميع العملاء الجدد أو العملاء المسجلين من قبل لدى شركة تمويل الأولى التقديم على تمويل شخصي من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

  1. يجب الدخول على رابط شركة الأولي.
  2. قم باختيار تبويب “منتجاتنا” من قائمة خدمات الموقع.
  3. يجب اختيار قسم تمويلات الأفراد.
  4. اضغط على التقديم في التمويل.
  5. قم بتسجيل بعض البيانات الشخصية التي يجب على كل عميل أن يقوم بتسجيلها بطريقة صحيحة.
  6. ثم الضغط على إتمام التسجيل في التمويل.

رقم شركة الأولى للتمويل

حيث قامت شركة تمويل الأولي بتوفير رقم للتواصل الشخصي مع جميع الأشخاص، ولكي تستطيع الرد على كافة الاستفسارات التي تخص منتجات الشركة التمويلية أو لأي خدمات أخرى تخص الشركة، على أن يتم الاتصال بالشركة من خلال الرقم التالي: “920005477”.

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إسراء منتصر

انا إسراء منتصر، كاتبة محتوي في كافة المجالات، أحب القراءة والكتابة والتأليف، وارغب في ترك بصمة جيدة في نفوس من يقرأ مقالاتي ويستفيد منها.


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