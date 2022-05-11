طريقة التقديم على العفو الملكي 1443 والشروط الجديدة

مع قرب الموعد الخاص بالعفو، الذي تقوم فيه الحكومة بالعفو عن المساجين ولكن وفقًا لمعايير وشروط معينة يتم من خلالها اختيار الأشخاص الأحق بالعفو، حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية بالارتقاء بالدولة وتنظيم القواعد والقوانين التي تساهم في جعل المواطنين يعيشوا في سلام تام، وسنوضح لكم فيما يلي كل ما يخص العفو الملكي.

شروط العفو الملكي الجديدة

في البداية يلزم أن يتمتع السجين بحسن السيرة وأن تكون له سمعة طيب.

كما يلزم أن يتبع كل قوانين المملكة العربية السعودية وينصاع لأوامرها الفنية.

كما يشترط على السجين أن يلتزم بكل التعليمات الأخلاقية والدينية ولا يرتكب أي جريمة أو مخالفة ضد الشرع.

يشترط أن يعود لحياته الطبيعية بدون ارتكاب أي جرائم أو يخاف القانون السعودي.

كما يلزم أن يوافق على أن الشرطة السعودية ستكون مراقبة له طوال الوقت وأن يطابق كل شروط العفو الملكي.

يشترط أن يجزم السجين المعفو عنه بأنه لن يعود مجددًا لأي جريمة بكل أنواع الجرائم.

كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي السعودي 1443هـ

في البداية قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

ثم انقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وبعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية.

ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية .

ثم اختر “تقديم طلب عفو ملكي”.

ثم قم بوضع صورك وأكتب بياناتك.

جرائم مستثناه من العفو الملكي