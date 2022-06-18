طريقة التقديم على الترقيات في منصة مسار وخطوات الاستعلام عن الترقية

وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التقديم على الترقيات في منصة مسار وتعد المنصة هي بوابة وطنية تقدم العديد من الخدمات للمساعدة في تنمية الموارد البشرية وتطويرها، في السطور التالية نوضح تفاصيل طريقة التقديم على الترقيات في منصة مسار وخطوات الاستعلام عن الترقية.

طريقة التقديم على الترقيات في منصة

يتم التقديم على الترقيات في منصة مسار الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط منصة مسار الإلكتروني.

ثم الدخول لحساب النفاذ الوطني الموحد.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر على عروض الخدمة.

عليك بالاطلاع على الوظائف الشاغرة.

ثم اختار الوظيفة مع الترقية التالية لرتبتك بالعمل.

انقر بعدها على زر إظهار.

تظهر لك الخبرات والمهارات المطلوبة لكل ترقية تختارها.

يتم بعدها الضغط على إرسال الترقيات.

يتم بعدها المفاضلة بين المتقدمين لمعرفة منهم الأفضل للترقية.

خطوات الاستعلام عن الترقيات في منصة مسار

لمعرفة ما إن كنت قد وقع عليك الاختيار بالترقية، يمكنك الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار الإلكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي:

يتم تسجيل الدخول في موقع منصة مسار الرسمي.

كما يمكنك تسجيل الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.

ثم اضغط بعدها على خدمة الترقيات.

يتم النقر على الرغبات الوظيفية لتظهر أمامك النتيجة.

في حالة الموافقة عليك تظهر النتيجة بقول الترقية.

بعدها عليك بالنقر على إشغال الوظائف بالترقيات.

شروط التسجيل في منصة مسار