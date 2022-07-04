طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة الثانوية فأعلي 1443

قامت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالإعلان عن عدة وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقد أكدت المستشفى عن حاجتها إلى تعيين مجموعة من الفرص الوظيفية الخالية لديها بعدد من تخصصات العمل المطلوبة التي تحتاج إليها، فقد وضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحوث في مدينة الرياض، عن توفر عدد فرص وظيفية يصل إلى تسع وظائف إدارية، ويتم التقديم بهذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء لحملة الكفاءة المتوسطة، كما يمكن التقديم لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للوظائف، وفيما يلي سوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1443.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1443

حيث قامت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالإعلان عن توافر عدة وظائف شاغرة لديها، وفيما يلي سوف نوضح الوظائف الشاغرة لدي مستشفى الملك فيصل التخصصي وشروط كل وظيفة:

وظائف كاتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وتتمثل شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

أن يكون حاصل على الثانوية العامة فأعلى مثل “مؤهل الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”

القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

مع العلم بأنه لا يشترط الخبرة للتقديم.

وظيفة كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظم

وتتمثل شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

يجب الحصول على مؤهل الثانوية العامة فأعلى سواء كان (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وضرورة إجادة العمل على الحاسب الآلي.

وتوافر إجادة للغة الإنجليزية.

ولا يشترط الخبرة للتقديم.

وظيفة كاتب جناح بعيادة العناية بالثدي

وتتمثل شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

متاحة لجملة الثانوية العامة وأعلى من المؤهلات التالية “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”.

القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

وإجادة اللغة الإنجليزية.

ولا يشترط التقديم بوجود خبرة.

وظيفة كاتب جناح بوحدة العناية المركزة الطبية

وتتمثل شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

لا يشترط توافر خبرة من أجل التقديم.

لا بد أن يكون التقديم لحملة الثانوية العامة وأعلى من حاملي “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”.

وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

وإجادة اللغة الإنجليزية.

وظيفة كاتب جناح بجناح الجراحة العصبية

وتتمثل شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

أن يكون حاصل على الثانوية العامة فأعلى.

وضرورة معرفة استخدام الحاسب الآلي.

وإتقان اللغة الإنجليزية.

لا يوجد شرط الخبرة.

وظيفة كاتب جناح بوحدة جراحة اليوم الواحد

التقديم لمن يكون حاصلا على الثانوية العامة وما يزيد.

مع شرط إتقان استخدام الحاسب الآلي.

وإجادة اللغة الإنجليزية.

لا يشترط الخبرة للتقديم.

وظيفة كاتب جناح للعمل في جناح الرعاية الخاص بزراعة الخلايا الجذعية للأطفال

للحاصلين على الثانوية العامة وأعلى.

والقدرة على استخدام الحاسب الآلي.

وإتقان اللغة الإنجليزية.

(ولا يشترط الخبرة).

وأيضاً مطلوب وظيفة:

مطلوب معاون إدارة مواد.

سائق.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

حيث قامت مستشفى الملك فيصل التخصصي بتوضيح طريقة التقديم في الوظائف الخالية في مستشفى الملك فيصل، ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي: بوابة التوظيف، ويتم التقديم علي التخصص الوظيفي المطلوب وفق المؤهل الحاصل عليه كل فرد، وسوف يحصل الشخص من الوظيفة في حالة القبول على رواتب مميزة تنافسية، والحصول علي بدل سكن ومواصلات وكذلك تطوير مهني مستمر وإجازات سنوية ومهنية وفق طبيعة العمل.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وقد قامت مستشفى الملك فيصل التخصصي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وتتمثل فيما يلي: