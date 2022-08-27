طريقة التسجيل في نظام نور لمرحلة الروضة للعام الدراسي 1444هـ

في هذا الوقت من العام يرغب الكثير من أولياء الأمور التقديم لأولادهم في مرحلة رياض الأطفال ويعد نظام “نور” واحد من أهم وأشهر المواقع التي يذهبون إليها والمتخصصة في التسجيل، حيث تتم هذه الفترة فتح باب التسجيل في موقع نور التربوي لمرحلة الروضة ( رياض الأطفال) للعام الدراسي الجديد، وتعد هذه الخدمة الإلكترونية من ضمن خدمات “نظام نور”حيث حرصت وزارة التعليم السعودي علي نشر هذا الموقع الإلكتروني نظام نور حرصا على توفير وقت وجهد أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال.

وقد طالبت وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور بأهمية قراءة جدول الروضات في الموقع حتى يتمكنوا من معرفة الروضات القريبة من منازلهم مع الاطلاع على كل الأماكن الفارغة والتي يمكن أن يتواجد فرص لكل طفل ليكون بها ويحصل على حقه في التسجيل، ولابد لولي الأمر أن يتأكد من الروضة الراغب في تسجيل أبنه بها بأن تكون معتمدة ضمن برنامج نظام نور ويتم الإعلان عن بدأ التسجيل بمرحلة رياض الأطفال من خلال إدارة التعليم لكل منطقة داخل المملكة.

طريقة التسجيل في نظام نور

من الممكن أن تقوم بالتسجيل في نظام نور إذا كنت راغب في ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع نظام نور

بعد ذلك قم بكتابة البيانات الأساسية وهي:

(السجل المدني للطفل – اسم الطفل – تاريخ ميلاد الطفل – اسم ولي الأمر – رقم الجوال – رقم جوال آخر – اسم الحي – اسم الروضة).

بعد ذلك قم بتقديم شهادة التحصينات الأساسية كاملة البيانات .

ثم قم بتنفيذ جميع إجراءات الكشف الطبي من المستشفى أو المركز الصحي أو الوحدة الصحة المدرسية .

ثم قم بتقديم صورة من بطاقة العائلة مكتوب فيها اسم الطفل ( للأطفال السعوديين ).

أو قم بتقديم صورة من شهادة الميلاد .

بعد ذلك يقوم بتشخيص الطفل فريق متخصص أو يكون لديه تقرير من جهة مختصة ومعتمده .

قم بتقديم مستند عن مكان السكن.

ثم قم بتقديم أصول المستندات لمطابقتها مع الاسم وتاريخ الميلاد مع عدم الاحتفاظ بها .

نظام نور الجديد 1444

في الآونة الأخيرة تم عمل العديد من التحديثات وذلك حتى تتناسب مع كافة التطورات التكنولوجية، وتتواكب مع الاحتياجات الخاصة بالطلبة، حيث يمكن عن طريق منصة نظام نور الإلكترونية القيام بالاطلاع على نتائج الطلبة والتقديم في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، كما يمكن الاطلاع على الجداول الخاصة بالطلبة في المراحل المختلفة.