طريقة التسجيل في نظام فارس 1443 هـ

قامت الوزارة بوضع ذلك النظام، بديلا عن المعاملات الورقية، فهي تهدف إلى استخدام جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، وتطبيق التحول الرقمي وإنهاء التعاملات الورقية إلى إلكترونية بغرض توفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين من هذه الخدمات، ويوفر هذا النظام خدمات هامة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية ومن ممتهني العمل الإداري بوزارة التعليم لعدد هائل من الخدمات مثل حركة التنقلات والترقيات وطلبات الإجازات وغيرها من الخدمات الهامة التي يستعلم عنها العديد من الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط نظام فارس تسجيل دخول.

تسجيل دخول في نظام فارس

من الممكن أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الرابط التالي دخول فارس.

بعد ذلك قم بتحديد لغة الاستخدام الخاصة بالمنصة.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم.

قم بإدخال كلمة المرور الخاص بالدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك للمنصة والدخول.

يمكنك بعد ذلك استخدام أي خدمة إلكترونية عبر نظام فارس.

التسجيل في الخدمة الذاتية

من الممكن أن تقوم بالتسجيل في الخدمة الذاتية وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات سيتم ذكرها في النقاط التالية: