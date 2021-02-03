طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، يعد نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد أحد أفضل الأنظمة الحكومية في المملكة العربية السعودية وهو خاص بالموارد البشرية في المملكة، حيث أنة يساهم بصورة كبيرة في الوصول إلى عدد كبير من الخدمات الخاصة بالعاملين والمعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعلمية في المملكة بكل سهوله، كما يوفر هذا نظام للأفراد داخل المملكة الحصول على العديد من الخدمات وأيضاً الاستعلام عنها، مما يوفر الوقت والجهد لكافة العاملين في الوزارة، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية للموظفين العاملين بوزارة التعليم داخل المملكة والتي تضم المعلمين والإداريين.

تعريف نظام فارس الخدمة الذاتية:

إن نظام فارس الإلكتروني هو منصة إلكترونية ذكية توفر الكثير من الجهد والوقت على المعلمين والموظفين العاملين في وزارة التعليم داخل المملكة، والذي يتيح للموظف طلب الحصول على إجازة، أو عمل استعلام عن كشف الرواتب، أو القيام بالاستعلام عن بيانات الموظف الأساسية، وأيضاً يمكنه من معرفة السجل التاريخي للموظف، وغيرها العديد من الخدمات التي يقدمها نظام فارس.

طريقة التسجيل للمرة الأولى في نظام فارس:

يمكن للموظف السعودي العامل في الوزارة القيام بالتسجيل في نظام فارس الجديد للمرة الأولى من خلال:

زيارة موقع نظام فارس.

ثم يقوم الموظف بإدخال البيانات المطلوبة كامله، وهي رقم الهوية، ورقم الجوال ، ورقم الايبان الذي يكون علية الراتب، والبريد الإلكتروني.

ويقوم بعد ذلك بإعادة إدخال رمز التحقق.

ثم في النهاية يقوم بالضغط على كلمه Submit.

رابط الدخول إلى نظام فارس:

يوفر نظام فارس الجديد 1442 لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية من الكوادر التعليمية العمل من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 والذي وفرته المملكة للعاملين في نظام التعليم لتوفير الوقت والجهد، سواء كان ذلك عن طريق تقديم الأنشطة والدورات التدريبية والتعليمية، أو القيام بطلب إجازة من خلال نظام فارس، وهذا جاء بعد قيام الوزارة بتحديد الموعد النهائي للقيام بتسجيل الأنشطة، حيث أنها قامت بالمطالبة بسرعة تسجيل التدريبات الخاصة بالمعلم وذلك بعد تعطل نظام فارس عن العمل بشكل مفاجئ لمدة ثلاث أيام متتالية، ثم يمكنك التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، بعد الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني أتبع الأتي: