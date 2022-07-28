طريقة التسجيل في موقع أبشر للأفراد

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية التي تقدم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، وأطلقت المملكة المنصة منذ فترة كبيرة لتلبية طلبات المواطنين داخل المملكة وتقدم خدمات بصورة سهلة وبسيطة ومتاحة للجميع بالمجان، وتعتبر طريقة التسجيل سهلة جداً حيث يستطيع المواطن التسجيل برقم الجوال، ومن الممكن أيضاً تعديل البيانات مره أخرى بعد إضافتها وعمل تغيير رقم الجوال في أبشر.

طريقة التسجيل في تطبيق أبشر

وأصبح عملية الدخول لأبشر أسهل ما يمكن حيث يمكن الدخول عبر موقع أبشر ثم الضغط على كلمة أفراد والضغط على كلمة مستخدم جديد وإدخال جميع البيانات المطلوبة، حيث يطلب الموقع كلاً من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية، ثم اختيار اللغة العربية وكتابة رمز التحقق، والموافقة على شروط الخدمة ثم الضغط على تأكيد لإتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع، وبذلك يستطيع المواطن الاستفادة من الموقع بصورة مباشرة.

ويعتبر تطبيق أبشر واحد من أهم التطبيقات في الفترة الأخيرة حيث يعتبره المواطنين هو المنصة الأولى التي تقدم الخدمات بصورة سهلة جداً، ويقدم أبشر عدد من الخدمات أبرزها حجز موعد المرور لتجديد رخصة وكذلك تجديد الإقامة برقم الهوية بالإضافة إلى حجز موعد رخصة قيادة للنساء أبشر، والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم كل هذه الخدمات تقدمها المنصة بصورة سهلة جداً ومجانية للجميع.