طريقة التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444 وتسجيل مستخدم جديد
منصة مسار الخدمة المدنية يتم من خلالها إجراء عدد من الاستعلامات التي تلزم الموظفين بشأن الترقيات ونتائج مسار العمل المؤهلة للترقيات، كما يتسنى للموظفين عبر منصة مسار الخدمة المدنية الاستعلام عن أوقات الترقيات المقترحة، والاطلاع على الوظائف التي تحتاج للترقيات، في السطور التالية نوضح خطوات التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444، ونلقي الضوء على خطوات تسجيل مستخدم جديد في المنصة.
التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية 1444
يتم التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في النقاط التالية:
- يتم الدخول إلى رابط منصة مسار الإلكترونية.
- ثم يتم تسجيل الدخول عبر موقع أبشر الأفراد.
- ثم بعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمستخدم.
- اختار بعدها طريقة الاستعلام أو الخدمة التي ترغب بها.
- انتظر ليتم البحث عن الخدمة من خلال رقم القيد.
- املأ بيانات المستخدم المطلوبة من تاريخ القيد بالوظيفة الحالية، وإدخال رقم القيد وجهة التعيين.
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— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 24, 2020
خطوات تسجيل مستخدم جديد في منصة مسار
يتم تسجيل حساب مستخدم جديد عبر منصة مسار الخدمة المدنية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة:
- يتم فتح رابط منصة مسار الرسمية.
- ثم املأ البيانات المطلوبة للتسجيل بإدخال البيانات بالخانات المخصصة لها.
- أكتب رقم الهوية والبريد الإلكتروني.
- ثم يتم كتابة كلمة المرور وإعادة كتابتها مرة أخرى.
- أكتب رمز التحقق وفي النهلية قم بالنقر على خانة تسجيل.
- من خلال صفحة تسجيل الدخول عليك بإدخال البيانات للتسجيل بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.