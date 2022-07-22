طريقة التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444 وتسجيل مستخدم جديد

منصة مسار الخدمة المدنية يتم من خلالها إجراء عدد من الاستعلامات التي تلزم الموظفين بشأن الترقيات ونتائج مسار العمل المؤهلة للترقيات، كما يتسنى للموظفين عبر منصة مسار الخدمة المدنية الاستعلام عن أوقات الترقيات المقترحة، والاطلاع على الوظائف التي تحتاج للترقيات، في السطور التالية نوضح خطوات التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444، ونلقي الضوء على خطوات تسجيل مستخدم جديد في المنصة.

التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية 1444

يتم التسجيل في منصة مسار الخدمة المدنية السعودية 1444 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يتم الدخول إلى رابط منصة مسار الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول عبر موقع أبشر الأفراد.

ثم بعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمستخدم.

اختار بعدها طريقة الاستعلام أو الخدمة التي ترغب بها.

انتظر ليتم البحث عن الخدمة من خلال رقم القيد.

املأ بيانات المستخدم المطلوبة من تاريخ القيد بالوظيفة الحالية، وإدخال رقم القيد وجهة التعيين.

خطوات تسجيل مستخدم جديد في منصة مسار

يتم تسجيل حساب مستخدم جديد عبر منصة مسار الخدمة المدنية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة: