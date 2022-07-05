كيفية التسجيل في منصة سلفة والحصول على التمويل منها وأهم شروطها

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع بدون أي تعقيدات وبخدمات ومميزات وشروط سهلة وبسيطة وميسرة ودائما ما تمنح منصة سلفة الإلكترونية المواطنين السعوديين تمويلات وقروض ومساعدات تساعدهم على شراء إحتياجتهم الأساسية ومساعدتهم في بناء وتنمية مشروعاتهم الصغيرة تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل بقيمة 5000 ريال سعودي وتقدم منصة سلفة الإلكترونية سداد السلفة بنظام الأقساط الشهرية والتي يمكن سدادها على ستة أشهر وذلك من خلال بعض الشروط الميسرة ولا يحتاج تمويل منصة سلفة إلى وجود ضامن أو إلى تحويل الراتب الشهري للمواطن ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل منصة سلفة التواصل مع المنصة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة أو من خلال رقم المنصة المجاني على الخط الساخن رقم 8001111907 أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة والتواصل مع خدمة العملاء.

طريقة التسجيل في منصة سلفة والحصول على التمويل

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية. ثم يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة على المنصة بطريقة صحيحة. بعد ذلك يختار المواطن مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه. يختار المواطن مدة سداد التمويل الذي يناسب ظروفه المعيشية. بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة طلب السلفة ثم ينتظر الموافقة والحصول على التمويل في الحال.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة