طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2022 المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنظيم مسابقة مدرستي تبرمج لعام 2022 وهي من المسابقات المهمة التي تنظمها المملكة العربية السعودية سنوياً، حيث أنها تعتبر تمهيد لدراسة البرمجة وخاصةً تلك البرمجة التي تستخدم في لعبة minecraft، لذلك يبحث الطلاب عن التفاصيل المتعلقة بتلك اللعبة وخاصةً في مسابقة مدرستي تبرمج، وتم الإعلان عن تلك المسابقة مع دخول فترة العودة للمدارس في المملكة.

مسابقة مدرستي تبرمج 2022

تعتبر مسابقة مدرستي تبرمج من أهم المسابقات السعودية السنوية وأهم مسابقة متعلقة بالطلاب، حيث تهدف المسابقة إلى تعليم الطلاب لغات البرمجة المختلفة وخاصةً تلك اللغات التي تستخدم في برمجة لعبة ماين كرافت، ويبحث الطلاب عن طريقة التسجيل في المسابقة حيث أن المرحلة الثانية سوف تبدأ في العام الدراسي الذي سوف يبدأ في الأسابيع القادمة، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاقها البوابة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة وهي متاحة لكل الطلاب حيث يمكن المشاركة من خلال الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج 2022

قامت الوزارة بتنظيم تلك المسابقة على مرحلتين والتي سوف تنطلق هي المرحلة الثانية وذلك لعدة أهداف وهي كالتالي:

تعريف الطلاب على أهمية ومعاني البرمجة مما يفتح لهم الطريق لتعلم البرمجة في المستقبل.

بناء بيئة إبداعية بين الطلاب المشاركين من جميع المؤسسات التعليمية في المملكة.

زيادة المهارات الإبداعية والقدرات العقلية لهم من خلال المشاركة في الأنشطة البرمجية.

تطوير جيل له القدرة على تعلم مهام المستقبل القادمة وهي البرمجة ويكون قادر على النهوض بمجال البرمجيات الذي يعتبر ثروة لكل بلد.

تأهيل المشاركين لكثير من الشركات مثل شركة مايكروسوفت.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2022

أطلقت وزارة التعليم السعودي باب للتسجيل في المسابقة بشكل إلكتروني وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة من أجل التسجيل، حيث يمكن التسجيل في المسابقة في الخطوات التالية: