منذ أكثر من عامين قامت المملكة السعودية باطلاق التسجيل في مبادرة اجهزة التكييف حساب المواطن 1443، وتهدف تلك المبادرة إلى توفير أجهزة تكييف ذات جودة عالية بسعر مدعم ومنخفض مقارنة بالسوق الخارجي مع ميزة ترشيد استهلاك الكهرباء، ومن خلال السطور القادة سنقدم لكم رابط التسجيل في مبادرة اجهزة التكييف من حساب المواطن.

طريقة التسجيل في مبادرة اجهزة التكييف حساب المواطن 1443

ويمكنك التسجيل في مبادرة اجهزة التكييف حساب المواطن 1443 من خلال اتباع تلك الخطوات الموضحة:

قم بزيارة موقع heac.gov.sa.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك بشكل صحيح.

قم بادخال تاريخ ميلادك بالتفاصيل “اليوم، الشهر، السنة”.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

قم بالضغط على كلمة”التحقق من الاهلية”.

سيظهر لك إذا كنت من المستحقين للحصول على دعم التكييف أم لا.

إذا كنت من المستحقين يمكنك الحصول على دعم التكييف، مع اختيار النوع الذي تريده.

شروط التقديم في مبادرة اجهزة التكييف 1443

وللاستفادة من مبادرة اجهزة التكييف التابعة لحساب المواطن، لابد أن تتوافر بك تلك الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون المستفيد مقيم على أراضي المملكة السعودية بشكل دائم.

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