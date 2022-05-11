طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية للحصول على سيارة أو سكن
هناك بحث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي عن التسجيل في مؤسسة الوليد للحصول على الدعم المادي من السكن والسيارات وكذلك الدعم المالي للمقيمين والسكان الذين يحتاجون للدعم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمجموعة من البنود والشروط يجب أن تكون متوافرة لدى الراغبين في التسجيل للحصول الدعم وللحصول على العديد من الخدمات المقدمة من مؤسسة الوليد الخيرية للدعم الإنساني التي تقدم الخدمات المختلفة والمميزة.
شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال
هناك مجموعة من الشروط وضعتها مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم المادي من السكن والسيارات.
- لا يقل السن عن 21 عام للتسجيل في المؤسسة.
- الحد الأقصى للراتب الشهري لرب الأسرة 3000 ريال سعودي.
- ألا يكون لدى الشخص الراغب في التسجيل أي ممتلكات من سيارات أو عقارات.
- لا يحق للمستفيد من هذا الدعم بيع أي شيء من الدعم الذي سيحصل عليه من المؤسسة سواء كان سكن أو سيارة أو غيرها.
- الأولوية للأسر المحتاجة في الحصول على الدعم.
- يجب الخضوع إلى شروط التوريث في حالة وفاة رب الأسرة، والخضوع إلى إشراف المنظمات والجهات الخاصة بالاتفاقيات المنعقدة بينها وبين المؤسسة وهي التي تختص بالخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز.
التسجيل في مؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية
تعرف على خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد للأعمال الإنسانية، وذلك من عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة وسنعرض لكم خطوات التسجيل فيما يلي:
- أولا الدخول إلى موقع مؤسسة الوليد الإنسانية التي تسعى إلى تقديم الخدمات الخيرية للمحتاجين.
- ثانياً تقوم بالضغط على تسجيل جديد من خلال الموقع.
- ثالثاً تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بذلك وهي:
- رقم الهوية الوطنية
- الاسم كاملا
- كلمة المرور
- البريد الإلكتروني
- رقم الجوال الخاص بك
- رابعاً انقر على تسجيل الدخول.
- وأخيرا تقوم باختيار الخدمة أو نوع الدعم الذي ترغب في الحصول عليه من المؤسسة.