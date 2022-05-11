طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية للحصول على سيارة أو سكن

هناك بحث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي عن التسجيل في مؤسسة الوليد للحصول على الدعم المادي من السكن والسيارات وكذلك الدعم المالي للمقيمين والسكان الذين يحتاجون للدعم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمجموعة من البنود والشروط يجب أن تكون متوافرة لدى الراغبين في التسجيل للحصول الدعم وللحصول على العديد من الخدمات المقدمة من مؤسسة الوليد الخيرية للدعم الإنساني التي تقدم الخدمات المختلفة والمميزة.