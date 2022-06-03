سنتناول في هذا المقال طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وشروط التسجيل، لأن الكثير من المواطنين يرغبون بالاستفادة من تلك الحملة، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج، وحملة الراجحي تُقام كل عام لراغبي الحج والعمرة الذين لا يستطيعون دفع التكاليف، لأن فرص الحج في هذه الحملة تكون مدفوعة التكاليف بتمويل من أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي رحمه الله، حيث تقدم كعمل إنساني وخيري، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنتعرف على تفاصيل عن تلك الحملة.

نبذة عن حملة الراجحي

حملة الراجحي هي من أهم الحملات الخيرية، والتي يقدمها بنك الراجحي لحجاج الداخل، فتكون التكلفة كلها على بنك الراجحي، كما تشرف وزارة الحج والعمرة على تلك الحملة لمساعدة غير القادرين على الحج، لتحقيق الثواب والأجر.

كما أن شركة الراجحي قد تأسست في عام 1391ه، ومنذ ذلك الوقت والحملة تستمر بالعطاء وتقديم الخير.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

وأما عن طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام 1443 / 2022، فذلك يكون عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولًا: الدخول للموقع الرسمي الخاص بحملة الراجحي “من هنا “

كتابة رقم الهوية الخاص بالشخص المتقدم.

كتابة رقم الجوال.

النقر على خيار “تسجيل الدخول”.

الضغط على زر التسجيل بحملة الراجحي للحج.

تحديد المنطقة التابع لها المتقدم.

إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

قراءة كافة الشروط والأحكام و من ثم الموافقة عليها.

النقر على أيقونة “إرسال”.

الانتقال لمرحلة فحص الطلب الخاص بالتقديم، ومن ثم القبول.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 / 2022

يجب التأكد من توافر الشروط التالية، والالتزام بها من قبل المواطنين والمقيمين، من أجل القبول في الحملة.

شروط التسجيل في حملة الراجحي بالنسبة للمواطنين

يمكن للمواطنين أن يقوموا بالتسجيل في حملات الراجحي المجانية بعد توافر مجموعة من الشروط وهي تتمثل في التالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن يقدّم الشخص صورتين من بطاقة الأسرة الأمامي والخلفي.

تقديم مرفق لأصل المستند، الذي يوضح درجة القرابة بالنسبة للحاج والمرافق.

أن يكون الحاج يملك جوالًا لكي يتم التواصل معه.

حجز المسار الإلكتروني المقرر في الفترة الأخيرة.

أن يكون الشخص المتقدم في حملة الراجحي المجانية لا يستطيع تحمل تكاليف الحج.

أن لا يقل عمره عن 25 عامًا.

لا يكون الشخص المرافق أصغر من 18 عاماً.

لا يكون المتقدم قد سبق له الحج من قبل.

في حالة وجود محرم للسيدة، فينبغي تقديم الأوراق التي تثبت صلة القرابة.

شروط حملة الراجحي للحج بالنسبة للمقيمين

شركة الراجحي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات، حيث أن الحملة تشمل المقيمين أيضًا، تعرف على شروط حملة الراجحي للحج المجاني بالنسبة للمقيمين:

أن يكون لشخص المتقدم أي جنايات سابقة.

أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم هو 3000 ريال سعودي.

أن يكون الشخص المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن السنة.

يقدم الشخص تقريرًا طبيًّا يثبت من خلاله أنه لا يعاني أي إعاقات نفسية أو بدنية تمنعه من آداء فريضة الحج.

يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول.

لا يزيد عدد المرافقين عن فرد واحد.

لا يكون قد سبق له الحج ولا العمرة من قبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حملات الحج المجانية

للحصول على فرصة في منحة الحج المجاني في شركة الراجحي يجب توافر بعض البيانات والمستندات التالية:

صورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

صورة للبطاقة العائلية للشخص المتقدم.

مستند يثبت صلة القرابة للمرافقين.

رقم هاتف الشخص المتقدم للحج.

بنود حملة الراجحي للحج 1443

حملة الراجحي تساعد في تقديم دورات تدريبية وبرامج لإعداد الحجاج عن طريق تزويدهم بكافة المعلومات التي تتعلق بأداء مناسك الحج.

تساهم الحملة في تقديم الوجبات في المخيّمات.

تقوم الحملة بتوفير خدمات المواصلات والنقل للحجاج من كافة مناطق السعودية إلى المخيّمات.

توفر أساور القطاع التي يمكن بواسطتها التنقل بكل يسر و سهولة ما بين المناسك عن طريق القطار.

أسعار حملات الحج في السعودية 2022

وضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية أسعار الحج لهذا العام 1443 / 2022 فيما يأتي أسعار الحج لهذا العام:

البرنامج الميسر: بسعر (3638 ريالًا).

البرنامج الاقتصادي: هو من أقل تكاليف الحج (ويقدر سعره من3829 إلى 5456 ريال).

البرنامج العام: و هو برنامج غالي الثمن ويقدر سعره ما بين (6833 إلى 15540 ريالًا).

أرقام التواصل مع حملة الراجحي للحج

هناك الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية الذين يريدون الاستفسار والتعرف بشكل دقيق على التفاصيل الخاصة بالتسجيل أو الشروط اللازمة لإتمام التسجيل في حملات الحج المجانية، فيمكن التواصل عن طريق التالي:

رقم حملة الراجحي: 920027768.

البريد الإلكتروني: [email protected]

حساب الفيس بوك: “من هنا ”

حساب تويتر: “من هنا ”

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج

كما يمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية أن يقوموا بالتسجيل بشكل مباشر في الحملة عن طريق التوجه مباشرة للموقع التالي:

“من هنا “

حيث يعرض الموقع جميع التفاصيل عن الحملة، ويعرض الأحكام والشروط المُعلن عنها بواسطة الهيئة المنظمة، كما يتيح التسجيل المباشر في الحملة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله على طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، كما ذكرنا شروط التسجيل بالنسبة للمواطن والمقيم، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية