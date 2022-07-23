طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 1444 عبر eservices.ca.gov.sa والشروط اللازمة للتقديم

بعد صدور الأوامر الملكية باستئناف التسجيل في البرنامج، تساءل البعض عن طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب وجدير بالذكر أن حساب المواطن أحد البرامج الخاصة بدعم العديد من الفئات ومنها العزاب والأسر المحتاجة ومحدودي الدخل، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، كما وضع حساب المواطن بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العازب من الاستفادة من خدمات البرنامج نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور المقبلة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

حتى يتمكن العزاب من الاستفادة من حساب المواطن يجب عليهم التسجيل في البرنامج وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إضافة كافة البيانات المطلوبة لإجراء عملية التسجيل والمتمثلة في رقم الهوية ، مكان العمل، الدخل، رقم الهاتف.

إدخال رمز التحقق المرئي.

استكمال باقي الخطوات من خلال إرسال رسالة من خلال الجوال التابع للمستخدم.

إضافة الأرقام المرسلة عبر الهاتف.

إضافة كلمة المرور.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

إرسال البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة تسجيل.

أهداف برنامج حساب المواطن

يتضمن حساب المواطن العديد من الأهداف والتي يسعى بشكل دائم إلى تحقيقها ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:

المساعدة في تحقيق احتياجات المواطنين وتجنب المساس باحتياجات المستحقين.

تطوير النظام من خلال توجيه الدعم الحكومي المقدم إلى المواطنين.

أن يتم تقديم الدعم لجميع الفئات بحسب عدد أفراد الأسرة المحتاجة.

ترشيد استهلاك كلاً من الطاقة والماء.

شروط حساب المواطن للعزاب

وضع حساب المواطن عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العزاب من التسجيل في البرنامج وجاءت الشروط كالتالي: