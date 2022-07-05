طريقة التسجيل في تمويل الأولي وأهم الشروط والمزايا

تعد الشركة واحدة من أهم الشركات التي تقوم بتقديم تمويلات للمواطنين، فهي توفر الشركة مجموعة كبيرة من التمويلات والقروض لكل مواطني المملكة، بل وكل حلول الشركة التمويلية مميزة وتساعد على تنمية إمكانيات الفرد إلى جانب تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة، ولكي تتمكن من التسجيل للحصول على التمويل كل ما عليك هو قراءة السطور التالية لتعرف الطريقة والشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في تمويل الأولي

فقط قم باتباع الخطوات التالية لتتمكن من التسجيل:

في البداية قم بالدخول على موقع شركة الأولى للتمويل.

ثم قم بالدخول على صفحة الموقع الرئيسية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة قدم طلب الآن.

ستظهر أيقونة تمويل الشركات والمؤسسات وأيقونة تمويل الأفراد.

اختر من الخيارين السابقين ما يناسبك.

قم بكتابة كل البيانات المطلوبة بعد ذلك.

ثم قم بتحديد قيمة التمويل الذي تريد الحصول عليه وفترة السداد.

ثم قم بالنقر على أيقونة التقديم على التمويل.

بعد ذلك قم بالضغط على عبارة إتمام التسجيل في التمويل.

شروط التمويل

يوجد مجموعة من الشروط قامت شركة الأولي للتمويل بتحديدها لتتمكن من إتمام عملية التسجيل وهي:

يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة على الأقل.

كما يلزم أن لا يتجاوز 60 سنة.

يلزم أن لا يقل دخل المتقدم عن أربعة آلاف ريال سعودي.

أقصى حد تم وضعه من قبل الشركة هو نصف مليون ريال سعودي.

في حين أن أقل حد هو 10 آلاف ريال سعودي.

لا تزيد فترة سداد القرض عن 60 شهر.

المزايا الخاصة بتمويل الأولى

قبل أن تتبع خطوات تمويل الأولى تسجيل دخول عليك أن تتعرف على المزايا التي توفرها الشركة، وهي:

أعم ما يميز الشركة أنها تمنح الشركة تمويلات من غير البنوك.

لا يتطلب تحويل الراتب الشخصي.

تمويلات الشركة سريعة.

كما أنها تدعم جميع الأفراد والقطاعات والمشروعات والمؤسسات.

طرق التواصل مع شركة الأولى

يمكنك التواصل مع الشركة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الطرق التالية: