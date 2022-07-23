طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة بأوامر ملكية

حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتعاون مع ولي العهد الآمير محمد بن سلمان في الآونة الأخيرة على توفير سبل الراحة والحماية الاجتماعية للمواطن السعودي ومحاولة رفع مستوى المعيشة بكل السبل الممكنة في إطار ما تملكه الدولة من مقومات، ومن ثم كان هناك العديد من البرامج الاجتماعية التي تساعد فئات الشعب المتوسطة والعاطلين عن العمل وغيرهم ممن تتوافق فيهم شروط الاستحقاق، ومن هذه البرامج وأهمهم برنامج حساب المواطن الذي اطلق في نهاية 2017 ويستفاد منه ملايين من أبناء المملكة العربية السعودية، وتعمل دائمًا الحكومة على تطويره بين الحين والآخر ليقدم خدمة أفضل دائمًا، ومن ثم سوف نعرض كيفية التسجيل في حساب المواطن للمتقدمين الجدد.

برنامج حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بتخصيص قيمة مالية قدرها 20 مليار ريال سعودي للبرامج الاجتماعية التي تقدم خدمة للمواطن السعودي لتحسين مستوى معيشته ضد غلاء الأسعار المرتفع مؤخرًا بشكل كبير نتيجة لركود الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك تنفيذًا للتقارير المرفوعة من محمد بن سلمان، وتضمن هذا المبلغ 10.3 مليار ريال لـ حساب المواطن ومعاش الضمان الاجتماعي أيضًا.

التسجيل في حساب المواطن

تم فتح التقديم في برنامج حساب مواطن مرة آخرى بعد إيقافه لمدة سنتين بأمر ملكي، ويمكن التسجيل فيه من خلال: