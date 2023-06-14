طريقة التسجيل في الضمان المطور وما هي أهم الشروط للاستفادة من الدعم؟

طريقة التسجيل في الضمان المطور من طرق التسجيل التي يريدها الكثير من الأفراد في الأسر المختلفة حتى يحصلوا على الدعم التي تقدمه السعودية من حين لآخر، حيث يتم فتح باب التسجيل في المنصة لتلقي الدعم المناسب ولكن يجب على المواطن أن تتوفر فيه كل الشروط الموضوعة من قبل الحكومة لمختلف الفئات المستفيدة حتى يمكنهم التقدم بأكثر من طريقة.

طريقة التسجيل

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن المستفيد حتى يحصل على الدعم المطور وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يذهب المواطن لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

بعد ذلك يضغط على تسجيل جديد والتي توجد في الصفحة الرئيسية.

وبعدها يسجل كل البيانات التي تطلب منه وهي رقم الجوال تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، رمز التحقق.

بعد ذلك يضغط على مربع التعهد بأنه يوافق على كل الشروط والأحكام. وبعدها يضغط على تشغيل.

بعد ذلك سيحصل على رسالة على رقم جواله الذي قام بتسجيله ويمكنه التسجيل رقم التوثيق.

بعد ذلك يضغط على توثيق.

وبعده يسجل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

وبعد ذلك يضغط على تسجيل الدخول.

عندما يريد المواطن تسجيل البيانات الخاصة به في منصة الضمان بعد تسجيل دخوله يمكنه أن يكمل الخطوات كما يلي:

يذهب ويضغط على الملف الموحد وبعدها يسجل كل البيانات التي تطلب منه بالملف الموحد.

وبعدها يكتب كل البيانات التي تخصص سكن والتابعين له وبيانات الترخيص والدخل والممتلكات والعمالة.

بعد ذلك يؤكد كل هذه المعلومات التي أدخلها عن طريق مراجعتها جيدا.

أهم الشروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

لكي يستفيد المواطن بالدعم في الضمان المطور يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط والتي تظهر كما يلي: