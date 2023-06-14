أخبار السعودية

طريقة التسجيل في الضمان المطور وما هي أهم الشروط للاستفادة من الدعم؟

شروق خالد عبد العزيز

طريقة التسجيل في الضمان المطور من طرق التسجيل التي يريدها الكثير من الأفراد في الأسر المختلفة حتى يحصلوا على الدعم التي تقدمه السعودية من حين لآخر، حيث يتم فتح باب التسجيل في المنصة لتلقي الدعم المناسب ولكن يجب على المواطن أن تتوفر فيه كل الشروط الموضوعة من قبل الحكومة لمختلف الفئات المستفيدة حتى يمكنهم التقدم بأكثر من طريقة.

طريقة التسجيل في الضمان المطور وما هي أهم الشروط للاستفادة من الدعم؟

طريقة التسجيل 

قد يهمك:

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط التسجيل للحصول على الدعم؟

بعد حالات الرفض المتكررة.. تعرف على شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور 2023-1444

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن المستفيد حتى يحصل على الدعم المطور وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

  • يذهب المواطن لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

  • بعد ذلك يضغط على تسجيل جديد والتي توجد في الصفحة الرئيسية.
  • وبعدها يسجل كل البيانات التي تطلب منه وهي رقم الجوال تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، رمز التحقق.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

  • بعد ذلك يضغط على مربع التعهد بأنه يوافق على كل الشروط والأحكام. وبعدها يضغط على تشغيل.
  • بعد ذلك سيحصل على رسالة على رقم جواله الذي قام بتسجيله ويمكنه التسجيل رقم التوثيق.
  • بعد ذلك يضغط على توثيق.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

  • وبعده يسجل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
  • وبعد ذلك يضغط على تسجيل الدخول.
  • عندما يريد المواطن تسجيل البيانات الخاصة به في منصة الضمان بعد تسجيل دخوله يمكنه أن يكمل الخطوات كما يلي:
  • يذهب ويضغط على الملف الموحد وبعدها يسجل كل البيانات التي تطلب منه بالملف الموحد.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

  • وبعدها يكتب كل البيانات التي تخصص سكن والتابعين له وبيانات الترخيص والدخل والممتلكات والعمالة.
  • بعد ذلك يؤكد كل هذه المعلومات التي أدخلها عن طريق مراجعتها جيدا.

أهم الشروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

لكي يستفيد المواطن بالدعم في الضمان المطور يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط والتي تظهر كما يلي:

  • يجب أن يمتلك المتقدم أو المتقدمة دخل أقل من الحد الأدنى للمعاش والذي يكون 1100 ريال سعودي لرب الأسرة 550 ريال سعودي لكل تابع له.
  • يجب أن تتوفر كل المتطلبات التي حددتها الوزارة.
  • يجب على المتقدم أن تنطبق عليه كل المعايير التي تخص الثروة والممتلكات.
  • كما يجب عليه ألا يكون مقيم بأحد دور الإيواء التابعة للدولة.
  • يوجد بعض الفئات المستثناة من هذه الشروط وهم:
  • أبناء المطلقة، أبناء الأرملة التي كانت زوجها غير سعودي ويجب أن تقوم الإقامة لديها سارية وإحضار المستندات التي تثبت ذلك.
  • زوجة المواطن السعودي سواء كانت أرملة أو مطلقة ولديها أبناء سعوديين يقيمون في السعودية.
  • ذوي الإعاقة والأرامل الذين لديهم أبناء السعوديين وأيضا اليتامى.
Avatar of شروق خالد عبد العزيز
شروق خالد عبد العزيز

خبرة أكثر من 7 سنوات في كتابة المحتوي وتعد أكثر هواية أحبها، أقيم في الإسكندرية، لدي فريق كبير محترفين في كتابة المحتوي.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات