طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443

قبل نهاية سنة 2021 وبالضبط في العشرون من شهر نوفمبر الفائت، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث نظام الضمان الاجتماعي القديم، وتطويره وفق لما جاء به برنامج رؤية المملكة 2030، ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وايصال الدعم المادي لمستحقيه مباشرة، ومرافقة وتأهيل كافة الأفراد لتحويلهم من مستهلكين الى منتجين، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنتعرف بالتفصيل على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل من كافة مواطني المملكة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

توجد العديد من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، والتي يجب ان تتوفر في كل شخص يرغب في التقديم على نظام الضمان المطور، والحصول على الدعم المادي الذي يصرف شهريا وجاءت الشروط كالآتي:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة داخل المملكة مع توفر جميع الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك. كما يستثنى من شرط الجنسية كل مطلقة أو أرملة زوجة السعودي، وكذلك اليتامى والمعاقين. عدم حيازة أي قطعة أرضية أو عقار أو اجرة شهرية ذا قيمة مالية عالية أكثر من المبلغ المستحق للضمان المطور. عدم الإقامة في احدى المراكز الإيواء التي ترعاها دولة المملكة العربية السعودية ان لا يكون عامل في احدى القطاعات العام أو الخاص التابع لحكومة المملكة.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يتزايد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في الضمان المطور الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وجاءت خطوات التسجيل كالآتي:

الدخول الى رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد

يجب النقر على مربع الخدمات الإلكترونية .

اذا لم يمتلك الشخص الذي يرغب في التسجيل حساب قديم يجب عليه الضغط على عبارة “تسجيل جديد”.

كتابة كافة المعلومات الشخصية من ضمنها: رقم الهوية الوطنية للمتقدم، تاريخ ميلاده، رقم الهاتف.

تدوين رمز التحقق الموجود في الصورة.

النقر على مربع الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام.

ادراج كافة الأوراق والوثائق المطلوبة منك

الضغط على عبارة إرسال.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن أهم التفاصيل التي يمكن من خلالها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية السعودية مؤخرا.