طريقة التسجيل في الحج 1443 عبر موقع وزارة الحج السعودية

طريقة التسجيل في الحج 1443 هي من الأمور التي يستفسر عنها المسلمين الذين يريدون الذهاب إلى بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج، وخاصة بعد اقتراب موعد موسم الحج لهذا العام الذي يكون في شهر ذي الحجة الهجري، ولكن لا بدّ لمن يرغب بأداء فريضة الحج أن يسأل عن كافة تفاصيل التسجيل والقبول قبل مدة كافية، وقد أعلنت وزارة الحج السعودية عن كيفية التسجيل من خلال موقع رسمي، من خلال خطوات بسيطة، وهنا نعرض عليكم بعض المعلومات المتعلقة بالتسجيل للحج 2022

طريقة التسجيل في الحج 1443

تؤدى مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينتان الموجودتان في المملكة العربية السعودية.

لذا فإن المملكة السعودية مسؤولة عن تنظيم أمور الحجاج واستقبالهم.

وهي أيضًا معنية بطرح مواعيد التسجيل ضمن برامج الحج وانتهائه.

لذلك تطرح المملكة في كل عام قائمة من المتطلبات اللازمة من أوراق رسمية وشروط معينة للزائرين الذين يجب عليهم أن يستوفوها.

ويتم طرح متطلبات التسجيل عادة قبل مدة، لذلك طريقة التسجيل في الحج 1443 ستكون في متناول أيدي الراغبين عما قريب.

كيفية التسجيل بشكل مباشر في الحج 1443

وفرت المملكة التسجيل الإلكتروني للحج دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة حكومية أو سفارة، وذلك ضمن خطوات مرتبة وهي:

الدخول إلى موقع وزارة الحج السعودية

ستظهر قائمة من الخدمات، اختر خدمة الحج.

سجل طلب جديد واملأ بياناتك المطلوبة بشكل صحيح.

اكتب رقم هاتفك على منصة أبشر.

قم بالضغط على خانة “تسجيل الطلب”، وسيتم إرسال طلبك ومعالجته.

طريقة التسجيل في الحج 1443، من الأمور التي يبحث عنها من لديه رغبة بالقيام بالحج لهذا العام، وقد اتاحت وزارة الحج موقعها الرسمي لاستقبال طلبات الحجاج.