طريقة التسجيل في الامثل للتمويل السريع للأفراد والمشاريع 1433

تقوم الشركة بتقديم دعم مالي إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية وهي تقوم بتقديم الدعم في صورتين، إما في صورة نقد يتم إيداعه في الحساب المصرفي للفرد أو الشركة أو في صورة تأجير سيارات حتى إكمال مبلغ الدعم وتملكها هذه البرامج تخص تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما عن دعم المشاريع التقنية، فهو أحدث الخدمات التي تقدمها وتتميز بها مؤسسة الأمثل حيث أنها تدعم التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في المملكة.

مزايا برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية:

يعتبر من أهم مميزاته كونه يتبع أحكام الشريعة الإسلامية.

إجراءات سهلة وسريعة وغير معقدة.

يصل مبلغ التمويل إلى 3 مليون ريال سعودي.

مدة السداد تصل إلى عامين.

البرنامج تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

المستندات المطلوبة من الأمثل للتمويل المتاجر الإلكترونية:

تقديم نموذج طلب التمويل. إحضار صورة من الهوية الوطنية. إحضار كشف حساب مصرفي لآخر 12 شهراً. صورة من السجل التجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم برنامج نمو التقنية:

يشترط التسجيل في منصة تك للاتصالات وتقنية المعلومات. نموذج طلب التمويل. صورة من الهوية الوطنية. صورة من السجل التجاري. كشف حساب مصرفي لآخر 12 شهراً. صورة من عقد الشركة. يلزم إحضار صورة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة مراجعة ومدققة.

طريقة التقديم على الأمثل للتمويل:

يمكنك أن تقوم بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية من المنزل ودون الحاجة للانتقال عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لمنصة الأمثل

بعد ذلك قم باختيار “تمويل المتاجر الإلكترونية” أو “تمويل نمو التقنية” من قائمة المنتجات.

قم بالضغط على طلب التمويل الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ادخل رمز التحقق .

ثم انقر إرسال.

قائمة مكاتب شركة الأمثل للتمويل بالمملكة: