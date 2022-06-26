يرغب العديد من الناس في معرفة طريقة التسجيل في أبشر للمقيمين بعد التحديث الجديد، لأنه يجب على المقيم امتلاك حساب على أبشر للاستفادة من الخدمات المقدمة في المنصة، ومن خلال هذا المقال، سنعرض لكم الطريقة.

منصة أبشر الإلكترونية

تعد منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجوازات بالسعودية، بهدف تقليل أعداد المترددين على الدوائر الحكومية.

حيث سهلت على المواطنين والمقيمين الاستفادة من الكثير من الخدمات المقدمة على المنصة ” إلكترونيا”، دون حاجة للذهاب لمقر المنشآت الحكومية.

مميزات منصة أبشر الإلكترونية

توفر منصة أبشر الكثير من الخدمات والمميزات للأفراد وهي كالتالي:

توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين مجانًا.

خدمات منصة ” أبشر ” متاحة طوال اليوم وفي أي وقت.

تربط المنصة جميع القطاعات الحكومية، من أجل الاستفادة من خدماتها.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية

تقدم المنصة الكثير من الخدمات للمواطن والمقيم، وتتمثل فيما يلي:

خدمة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

الاستعلام عن التعاميم.

الاستعلام العام عن المعاملات.

تقديم خدمة التأشيرات.

خدمة تجديد الإقامة وإصدارها والاستعلام عن مدى صلاحيتها.

خدمة إصدار التصاريح وجوزات السفر وإلغاؤها.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة بالنسبة للمقيمين و كذلك إلغاء التأشيرة.

خدمة إلغاء تأشيرة الدخول نهائيًّا.

الاستعلام عن البصمة.

تقديم المعلومات الشخصية للمستفيد.

التأمين الصحي ومدى صلاحيته للمقيمين.

خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

خدمة نقل الخدمات.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

طريقة التسجيل في أبشر للمقيمين

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية مباشرة “من هنا“.

النقر على (تسجيل مستخدم جديد).

إدخال جميع البيانات المطلوبة على الموقع من (رقم الهوية، والبريد الإلكتروني وتأكيد البريد، و اللغة، و رقم الهاتف).



الموافقة على جميع شروط التسجيل الخاصة بالموقع.

النقر على زر “موافق” بعد التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها.

كتابة رمز التحقق الذي قد تم إرساله على الهاتف المدخل.

إدخال البيانات المطلوبة، و التي تتمثل في (رمز التحقق، و رقم الإقامة).

الضغط على زر “موافق”.

الانتقال إلى صفحة إنشاء الحساب.

كتابة جميع البيانات، مع تحري الدقة، وهي (اسم المستخدم، وكلمة السر وتأكيدها، تحديد سؤال سري، الإجابة على السؤال السري).

الضغط على أيقونة “موافق”.

تفعيل الحساب عن طريق تعبئة نموذج التفعيل.

تحميل تطبيق أبشر الإلكتروني

يستطيع الجميع تحميل تطبيق أبشر على الهواتف الذكية بالنظم المختلفة، وذلك عن طريق الروابط التالية:

هواتف الأندرويد: يمكن تحميل التطبيق عبر قوقل بلاي عن طريق الدخول المباشر ” من هنا ”

هواتف الآيفون: عن طريق أب ستور مباشرة ” من هنا ”

رابط التسجيل في أبشر للمقيمين

يمكن الدخول على نظام أبشر الإلكتروني “من هنا” من أجل الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الموقع، بدون الحاجة إلى بذل الوقت والجهد، أو التوجه إلى أحد الإدارات والمؤسسات الحكومية، لأن نظام أبشر يربط أغلب القطاعات الحكومية في السعودية للحصول على جميع الخدمات بسرعة، مثل خدمة الاستعلام عن سجل السفر، و خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي عرضنا لكم طريقة التسجيل في أبشر للمقيمين بعد التحديث الجديد، والخدمات التي تقدمها المنصة، ورابط التحميل.