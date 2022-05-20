طريقة التسجيل بوظائف التعداد السكاني في السعودية وكيفية التواصل مع الهيئة وأهم شروط العمل 2022

هند صابر

يعتبر التعداد السكاني الخاص بالهيئة العامة للإحصاء السعودي للسكان والمساكن، من أهم الخطوات لدعم المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، كما تقدم الهيئة العامة للأشخاص الراغبين بالانضمام كمتعاونين والمشاركة بتعداد السكاني للإحصاء لعام 2022، ومن خلال مقالنا هذا يمكن معرفة أهم شروط العمل كمتعاون، وأيضا التعرف على خطوات التسجيل وكيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل بوظائف التعداد السكاني في السعودية وكيفية التواصل مع الهيئة وأهم شروط العمل 2022 1 20/5/2022 - 5:08 م
المحتويات
خطوات التسجيل في التعداد السكاني بالسعودية
أهم الشروط للتسجيل بالتعداد السكاني السعودي
كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودي

خطوات التسجيل في التعداد السكاني بالسعودية

يمكن التسجيل بالتعداد السكاني عن طريق تطبيق بعض الخطوات المهمة التي وضعتها الهيئة العامة للإحصاء السعودي وهي كالآتي:

  • أولا الدخول من خلال البوابة الإلكترونية “التعداد السكاني”.
  • وبعدها يتم الدخول للصفحة الرئيسية، ومن خلالها كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور ورقم البطاقة الشخصية.
  • يجب إدخال “رمز التحقق” في الخانة المطلوبة.
  • وبالتالي الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
  • ثم الضغط على مربع متابعة الخدمة “الأفراد المتعاونين بالإحصاء”.
  • يجب على المتقدم تتبع التعليمات للتسجيل بنجاح، ثم الضغط على إرسال “الطلب”.

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أهم الشروط للتسجيل بالتعداد السكاني السعودي

  • يلزم المتقدم بتسجيل طلب الانضمام عبر المنصة الإلكترونية “أبشر”.
  • يلزم المتقدم بأن يكون مسجلا من قبل بمنصة أبشر الإلكترونية، حتى يستطيع الدخول لبوابة النفاذ الوطني.
  • يلزم سن المتقدم ألا يقل عن 20 عاما للمشاركة بالتعداد السكاني السعودي.
  • يلزم الشخص المشارك بالتعداد السكاني الحضور للتدريبات ويخضع للتقييمات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء السعودي.

كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودي

تعداد السكاني بالسعودية

  • يمكن التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية من خلال رقم خدمة العملاء وهو: 920020081
  • يمكن التواصل أيضا عبر رقم الفاكس وهو:
    00966114014138
  • يمكن التواصل كذلك مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
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هند صابر

هند صابر مغربية، حاصلة على دبلوم تمريض، أحب الكتابة في جميع المجالات.


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