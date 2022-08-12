طريقة الاستعلام عن هوية الزائر عبر منصة أبشر

يعتبر تطبيق أبشر أفراد واحد من أهم التطبيقات داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم عدد كبير من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية، ويقدم التطبيق الخدمات في صورة إلكترونية عبر الإنترنت مما لا يجعل المواطن مضطراً للانتقال إلى الأماكن الحكومية والتزاحم والتكدس، وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق المرور والسجل المدني والتأمينات وغيرها من الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن بصورة مستمرة.

الاستعلام عن هوية زائر ومدة الصلاحية

ويبحث عدد كبير عن كطريقة تمكنهم من الاستعلام عن هوية زائر، ويقدم تطبيق أبشر هذه الخاصية بطريقة سهلة وبسيطة جداً، أولاً يدخل المواطن عبر منصة أبشر الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار الجوازات، وبعد ذلك اختيار التعرف على هوية الخاصة بشخص زائر وإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام ثم انتظار النتيجة الخاصة بالمواطن بالهوية ومدة الصلاحية.

الاستعلام عن مدة الصلاحية الخاصة بالهوية

وتقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة أخرى ممتازة حيث توفر طريقة لمعرفة مدة صلاحية الهوية الخاصة بالزائر، ويدخل المواطن على المنصة الإلكترونية أبشر ثم التسجيل بالاسم ورقم المرور ثم اختيار صلاحية الهوية الخاصة بالزائرين وكتابة الرقم المخصص للزائر للاستعلام عنه وإدخال رمز التحقق وفي الأخير الضغط على كلمة استعلام، وتعد هذه الخدمات الإلكترونية وفرت كثيراً على المواطن داخل المملكة العربية السعودية حيث أصبحت كل الخدمات من الممكن أن ينجزها المواطن وهو في منزله.