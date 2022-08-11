طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

أعلنت عدة إدارات للتعليم في مكة اليوم “الخميس” عن حركة النقل الداخلي لكل من المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1444 هجرياً، وأعلنت إدارة التعليم بكل من الجوف ونجران والبكيرية حركة النقل الداخلي، وسوف يتم اعتماد نتائج باقي الإدارات الخاصة بالنقل الداخلي خلال بضعة ساعات، فيما أعلنت إدارات التعليم عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور، وإليكم طريقة الاستعلام خلال الأسطر القليلة القادمة.

نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

تتمثل الخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي باتباع الآتي:

أولاً، عليك التوجه لموقع نظام نور، ثم اختيار خدمات شؤون المعلمين.

ثانياً، قم باختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

في حالة أنه تم نقلك ستجد عبارة “تم نقلك”، أما إذا لم يتم نقلك ستجد عبارة “لم تنقل”.

قم بالضغط على “استعراض بيانات المدرسة المنقول إليها” من قائمة الخيارات التي أمامك.

الجدير بالذكر أن إدارة تعليم صبيا بجازان أعلنت عن نقل 1158 من الذين تقدموا على حركة النقل الداخلي، فيما اعتمد مدير تعليم مكة المكرمة نقل 230 مديراً ووكيلاً، بالإضافة إلى 203 مديرة ووكيلة.

طلبات اعتراض نتيجة حركة النقل الداخلي

إذا أردت تقديم تظلم على طلب النقل، بإمكانك تسجيل طلب تظلم خلال الفترة التي تم تحديدها من أجل التظلم وهي ثلاثة أيام بدءاً من الغد الجمعة.

تهدف حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات إلى زيادة الاستقرار الوظيفي من أجل الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وذلك لتعظيم المصلحة العامة والعمل على تطوير العملية التعليمية ككل.

أكد مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن حرص الإدارة التعليمية على أن تلبي كافة احتياجات المعلمين والمعلمات بكل عدل، وذلك بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، معلناً أن نتيجة حركة النقل الداخلي بتعليم شقراء، قد تجاوزت التوقعات بنسبة 80.98 للمعلمات و 51.66 للمعلمين.