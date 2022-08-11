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طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

محمد صفوت

أعلنت عدة إدارات للتعليم في مكة اليوم “الخميس” عن حركة النقل الداخلي لكل من المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1444 هجرياً، وأعلنت إدارة التعليم بكل من الجوف ونجران والبكيرية حركة النقل الداخلي، وسوف يتم اعتماد نتائج باقي الإدارات الخاصة بالنقل الداخلي خلال بضعة ساعات، فيما أعلنت إدارات التعليم عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور، وإليكم طريقة الاستعلام خلال الأسطر القليلة القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

تتمثل الخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي باتباع الآتي:

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الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور وكيفية الاستعلام عن الحالة في السعودية 1444

  • أولاً، عليك التوجه لموقع نظام نور، ثم اختيار خدمات شؤون المعلمين.
  • ثانياً، قم باختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.
  • في حالة أنه تم نقلك ستجد عبارة “تم نقلك”، أما إذا لم يتم نقلك ستجد عبارة “لم تنقل”.
  • قم بالضغط على “استعراض بيانات المدرسة المنقول إليها” من قائمة الخيارات التي أمامك.

طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

نتيجة حركة النقل الداخلي

نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

الجدير بالذكر أن إدارة تعليم صبيا بجازان أعلنت عن نقل 1158 من الذين تقدموا على حركة النقل الداخلي، فيما اعتمد مدير تعليم مكة المكرمة نقل 230 مديراً ووكيلاً، بالإضافة إلى 203 مديرة ووكيلة.

طلبات اعتراض نتيجة حركة النقل الداخلي

إذا أردت تقديم تظلم على طلب النقل، بإمكانك تسجيل طلب تظلم خلال الفترة التي تم تحديدها من أجل التظلم وهي ثلاثة أيام بدءاً من الغد الجمعة.

تهدف حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات إلى زيادة الاستقرار الوظيفي من أجل الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وذلك لتعظيم المصلحة العامة والعمل على تطوير العملية التعليمية ككل.

أكد مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن حرص الإدارة التعليمية على أن تلبي كافة احتياجات المعلمين والمعلمات بكل عدل، وذلك بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، معلناً أن نتيجة حركة النقل الداخلي بتعليم شقراء، قد تجاوزت التوقعات بنسبة 80.98 للمعلمات و 51.66 للمعلمين.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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