أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على توتير نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين للكادر التعليمي،ويمكن الاطلاع على نتائج حركة النقل، وطلبات الاعتراض في نفس اليوم وسوف يتم تنفيذ حركة النقل رسميا يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الموافق 16 محرم 1444 من خلال الموقع الإلكتروني نظام نور.

كما يمكن اعتماد حركة النقل الداخلي من قبل مديري التعليم في المملكة عبر نظام نور.

طريقة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين نظام نور 1444 طريقة الاعتراض

من خلال البوابة الإلكترونية لموقع نور ندخل على جدول الزمني لإجراءات حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية.

ندخل من خلال حساب المعلم ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على مستطيل خدمة شؤون المعلمين.

سوف تنسدل قائمة جديدة نتوجه علي أيقونة الاستعلام عن حركة النقل الدخلي للمعلمين نظام نور.

ومن ثم يتم فتح صفحة معلومات المعلمين، المعلومات الشخصية والأكاديمية،وفي حالة قبول طلب النقل يتم إرسال رسالة عبر الجوال تم نقلك، وفي حال عدم القبول نجد رسالة عزيزي المعلم/المعلمة/نتعذر لك لعدم إمكانية تحقيق طلب نقلك، ونأمل أن يتحقق ونتمنى لك التوفيق.

ثم النقر على أيقونة عرض البيانات الأساسية للمدرسة المنقول إليها،ثم تظهر لك صفحة بها بيانات المعلمين والبيانات الاساسة للمدرسة المنقول إليها،كتابة اسم البيانات،وكتابة اسم المدرسة، وكتابة الإدارة التابع لها،والقطاع، وتصنيف المدرسة، والجوال، والبريد الإلكتروني، والحي، ومكتب التعليم، ونوع التعليم، ومن ثم طباعة البيانات ومن ثم النقر على إغلاق.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1444 هجرية

يتاح طباعة وتحميل استمارة حركة النقل الداخلي، بعد إغلاق إدخال رغبات النقل الداخلي خلال الفترة من 3/1/1444 وحتى 4/1/1444، وتكون المباشرة بالمدرسة الجديدة يوم الأحد، ويكون إخلاء الطرف إلكتروني من حساب مدير المدرسة المنقول منها عبر منصة نظام نور الإلكترونية وذلك وفقا للخطوات السابق ذكرها.

طريقة اعتراض حركة النقل الداخلي

لشاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الاعتراض عن حركة النقل اتباع الآتي.

تقديم طلب الاعتراض أو العدول عن حركة النقل الداخلي لبعد السكن عن المكان المنقول إليه.

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