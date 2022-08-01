طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

توفر المديرية العامة للجوازات السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل عمليات البحث عن الموظفين بالإضافة إلى تسهيل كل الخدمات والاستفادة منها بصورة سهلة، وتعتبر خدمة الاستعلام عن موظف وافد واحدة من أكثر الخدمات استخداماً لمعرفة حالة الموظف إذا كان متغيباً أو هارباً، ولا شك أن كل هذه الخدمات تقدم عبر منصة أبشر الذي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت مثل الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة الذي تعد من أهم الخدمات الموجودة عبر المنصة.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد

وتعتبر عملية الاستعلام عن موظف وافد سهلة جداً حيث أن المستخدم يتبع مجموعة من الخطوات تجعله يتمكن بسهولة من الاستعلام، وأول هذه الخطوات هي الدخول إلى موقع مكتب العمل السعودي، ثم تسجيل رقم الإقامة في الخانة المخصصة والضغط على كلمة الاستعلام عن موظف وافد، وبعد ذلك تختار جنسية الموظف الوافد وإدخال رمز التحقق والضغط على بحث ليظهر لك كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام المطلوب برسالة إما على رأس العمل أو متغيب عن العمل.

الخدمات الإلكترونية في المملكة

ولا شك أن الفترة الأخيرة شه\ت تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات داخل المملكة العربية السعودية بصورة سهلة وبسيطة جداً بعد تحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية، يأتي ذلك في إطار ما تبذله المملكة من جهود في منظمة التحول الرقمي لتسهل الخدمات على المواطنين وتقدم أفضل خدمة.