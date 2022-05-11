تعمل السعودية على توفير طرق الراحة للمواطنين والمقيمين في السعودية ولذلك قامت بإتاحة بعض الإجراءات والخدمات، ومن أهمها إمكانية الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم اللوحة من خلال منصة أبشر السعودية، وذلك لكي يسهل عليهم الكثير من الوقت والجهد، كما أنه يساعد في تشجيع المواطنين على السداد وتجنب فرض مخالفات من عدم السداد والآن من خلال هذا المقال سوف نوضح طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورقم الهوية عبر منصة أبشر.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستعلام عن مخالفات المرور بطريقة سهلة وبشكل إلكتروني من المنزل، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب الذهاب إلى “منصة أبشر” للأفراد. ثم قم “بتسجيل الدخول” في حالة إذا كان مسجل من قبل. وقم باختيار بعد ذلك الخدمات. وقم باختيار خدمة المركبات. يتم تحديد كلمة المرور واختيارها. ثم المخالفات المرورية، ومن بعدها يتم إدخال رقم اللوحة، والضغط على الاستعلام. ثم يتم فتح صفحة جديدة بها كل التفاصيل عن جميع المخالفات الخاصة بالرقم.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني من خلال إدخال رقم الهوية، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب الدخول على منصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول في بوابة أفراد.

يتم فتح الصفحة الرئيسية.

قم باختيار تفاصيل المخالفات المرورية.

ثم اختار المخالفات المرورية الغير مسددة.

يتم ظهور كلمة التفاصيل.

وبعد الضغط عليها سوف يظهر صفحة بها كل التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية الخاصة برقم الهوية للشخص، والمبلغ المطلوب سدادة.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022