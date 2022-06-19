طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة بالسعودية من خلال أبشر 1443 هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مدى صلاحية تأمين السيارة، ولذلك قامت الحكومة بتوفير الكثير من الطرق التي تساعد المواطنين على تأمين المركبات إلكتروني من المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جدًا عبر بوابة أبشر الإلكترونية، حيث تعد بواية أبشر من المنصات الحكومية التي يتاح لها من خلالها الاستعلام عن الكثير من الخدمات التي تساعد المواطنين وتوفر الوقت والمجهود على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن تأمين السيارة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة عبر أبشر

يمكن في الوقت الحالي الاستعلام عن مدى صلاحية تأمين السيارة من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة أبشر الأفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات.

قم باختيار أيقونة خدمات المركبات.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن تأمين المركبات.

ثم قم بالنقر على أيقونة صلاحية تأمين المركبات.

سيظهر أمامك نموذج التقديم.

قم بملء البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

ثم قم بإدخال رقم الهوية.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

بعد الانتظار قليلاً ستظهر لك البيانات الخاصة بتأمين السيارة والمخالفات.

شروط تأمين السيارة في المملكة

لكي تتمكن من التأمين يوجد عدة شروط يجب الالتزام بها:

في البداية يلزم أن يكون تأمين السيارة ساري.

كما يلزم عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على السيارة.

كما يجب أن تقوم بتسديد رسوم الاستثمار التي تحددها شركة التأمين.

يجب أن تخضع السيارة إلى صيانة دورية.

يلزم أن تتوافر هذه الشروط لكي يتم قبول تأمين السيارة والحصول على تأمين من شركات التأمين.