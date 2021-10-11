طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وشروط تجديدها

الاستعلام عن صلاحية الإقامة، جعلت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر لجوازات السفر متاحة للمواطنين المقيمين داخل المملكة لتسهيل الأمور، وأيضًا توفير الوقت، لأنه يمكن للمواطن الاستفسار عن صلاحية الإقامة الخاصة به إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل، حيث يجب على المواطن أن يستفسر بشكل دائم.

اتبع هذه الخطوات إذا كنت تحاول معرفة صلاحية الإقامة باستخدام رقم الإقامة الخاص بك.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

لتجنب المسؤولية القانونية والترحيل والعقوبات المالية على المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، من الضروري التحقق من شرعية إقامتهم في جميع الأوقات.

– قم بزيارة موقع جوازات أبشر على www.absher.sa.

– يتطلب تطبيق أبشر منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرمز المرئي ورقم التعريف القومي الخاص بك.

– بعد ذلك، انتقل إلى صفحة الاستفسارات الإلكترونية واضغط على صلاحية الإقامة.

– سيتم عرض اسم العامل وتاريخ انتهاء الإقامة، وكذلك ما إذا كانت الإقامة صالحة أم لا للفترة الزمنية المحددة في رمز التحقق.

– يجب على أصحاب العمل التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، ثم اختيار My Business Services أو خدمات أعمالي، ثم الضغط على أيقونة تجديد الإقامة، وستظهر قائمة بجميع الموظفين وأرقام إقامتهم.

– حدد اسم الموظف الذي تبحث عنه، وسيتم عرض جميع المعلومات حول إقامته لتراجعها.

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية

يمكن للمواطنين التحقق من صلاحية إقامتهم عن طريق استخدام رقم الإقامة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية:

– الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

– الضغط على الإقامات.

– يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– اذهب إلى قائمة الخدمات وحدد خدماتي.

– اضغط على الجوازات.

– اضغط على الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

– أدخل المعلومات الأساسية بالإضافة إلى رقم الإقامة.

– اكتب الرمز الذي يظهر عند إجراء تحقق مرئي.

– بعد ذلك، ستضغط على الزر “عرض” وتنتظر المعلومات المتعلقة بالإقامة الذي يتم الاستعلام عنها.

شروط تجديد الإقامة

يجب على المواطن الوافد الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها السلطات لتجديد تأشيرة إقامته، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

– دفع أي غرامات مرورية تم إصدارها له.

– من الضروري أن يظل جواز سفره ساريًا.

– في هيئة الجوازات السعودية، يتم أخذ بصمات وصورة المواطن المقيم.

– يجب أن يكون المواطن موجودًا داخل حدود المملكة العربية السعودية.

– يجب أن يكون الشخص غير مسجل هروب من العمل.

-أخيراً دفع تكاليف الإقامة، ويجب أيضًا دفع رسوم التأخير إن وجدت.