طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

يبحث عدد كبير من المقيمين داخل المملكة عن طريقة يتمكنون بها من استعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم، يأتي ذلك في ظل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر وغيرها من المنصات الإلكترونية الأخرى، والتي أصبح بها عدد من الخدمات الإلكترونية إن لم تكن كل الخدمات عبر الإنترنت، وأضافت وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة كما تتيح المنصة عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

وتتيح وزارة الداخلية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر، وبعد ذلك الضغط على خدمة أبشر أفراد، ثم إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالحساب، ثم الضغط على استعلام عن صلاحية الإقامة وكتابة الرقم الخاص بالشخص الذي يستعلم ثم انتظار شاشة التفاصيل الكاملة التي تظهر المعلومات على الشاشة الرئيسية.

ولا شك أن الجميع يبحث عن هذه الطريقة لتجديد الإقامة حتى لا يتعرض أي شخص لعقوبات فور انتهاء الإقامة الخاصة بالشخص، وتقدم منصة أبشر عدد من الخدمات الأخرى أبرزها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، وتجديد رخصة القيادة والاستعلام عن صلاحية الرخصة وموعد التجديد وحجز مواعيد المرور، يأتي ذلك في إطار منظومة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة العربية السعودية وتحويل كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.