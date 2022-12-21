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طريقة الاستعلام عن شحنة ارامكس في السعودية

آلاء عرفات

تعد خدمة الاستعلام عن شحنة ارامكس إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي يسعى الكثير من المواطنين للبحث عنها، وذلك لمعرفة نوع الشحنات المختلفة التي يتم شحنها من الشركة المتخصصة في إيصال الودائع، إلى جانب التعرف على موعد وصول الشحنة، وموعد التسليم حيث قامت شركة ارامكس بفتح أبوابها للاستعلام عن وصول الشحنات داخل أراضي المملكة العربية السعودية بعدة طرق مختلفة.

الاستعلام عن شحنة ارامكس

خطوات تتبع شحنة عبر ارامكس

لابد من اتباع التعليمات التالية لمتابعة وصول الطرد المرسل عبر ارامكس:

طريقة الاستعلام عن شحنة ارامكس في السعودية
طريقة الاستعلام عن شحنة ارامكس في السعودية
  • يتم النقر على أيقونة تبويب تتبع شحنة، ومن ثم القيام باختيار خدمة التتبع.
النقر على أيقونة تبويب تتبع شحنة
النقر على أيقونة تبويب تتبع شحنة
  • يتم تحديد طريقة التتبع من خلال الرقم.
  • يتم كتابة رقم تتبع الشحنة في المكان المخصص له.
  • يتم في هذه الخطوة الضغط على زر تتبع الشحنات.
  • سوف تظهر أمامك كافة المعلومات، والتفاصيل المطلوبة الخاصة بالشحنة.

خطوات تتبع الشحنات عن طريق الرقم المرجعي

اتاحت شركة ارامكس لجميع عملائها إمكانية تتبع الشحنات بالرقم المرجعي، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بها عبر شبكة الانترنت، وللقيام بذلك لابد من تتبع الخطوات التالية:

خطوات تتبع الشحنات عن طريق الرقم المرجعي
خطوات تتبع الشحنات عن طريق الرقم المرجعي
  • ثم يتم النقر على أيقونة تتبع بواسطة الرقم المرجعي الموجود أعلى واجهة الموقع.
  • يتم إضافة الرقم المرجعي في الجزء المخصص له.
  • يتم تحديد بلد المنشأ، ومن ثم يتم إضافة التاريخ.
  • وأخيرًا يتم النقر على زر تتبع الشحنات حتى تتمكن من معرف جميع المعلومات المطلوبة.
  • خطوات تتبع الشحنة من خلال الواتس آب

من الطرق المفضلة لدى الكثير من عملاء ارامكس تتبع الشحنة باستخدام تطبيق واتساب من خلال الرقم الآتي: 0097145031111،ثم اتباع الخطوات التالية:

  1. يتم مراسلة الرقم السابق، وذلك بعد الدخول إلى تطبيق الواتس اب.
  2. يتم إرسال كلمة عربي حتى تتمكن من استلام الخدمات المتاحة.
  3. يتم كتابة كلمة تتبع، وإرسالها إلى المحادثة.
  4. يتم كتابة رقم الشحنة حتى يتم إرسال كافة المعلومات المطلوبة.
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آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.

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