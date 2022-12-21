طريقة الاستعلام عن شحنة ارامكس في السعودية

تعد خدمة الاستعلام عن شحنة ارامكس إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي يسعى الكثير من المواطنين للبحث عنها، وذلك لمعرفة نوع الشحنات المختلفة التي يتم شحنها من الشركة المتخصصة في إيصال الودائع، إلى جانب التعرف على موعد وصول الشحنة، وموعد التسليم حيث قامت شركة ارامكس بفتح أبوابها للاستعلام عن وصول الشحنات داخل أراضي المملكة العربية السعودية بعدة طرق مختلفة.

خطوات تتبع شحنة عبر ارامكس

لابد من اتباع التعليمات التالية لمتابعة وصول الطرد المرسل عبر ارامكس:

يتم الدخول إلى منصة ارامكس https://www.aramex.com/sa/ar

يتم النقر على أيقونة تبويب تتبع شحنة، ومن ثم القيام باختيار خدمة التتبع.

يتم تحديد طريقة التتبع من خلال الرقم.

يتم كتابة رقم تتبع الشحنة في المكان المخصص له.

يتم في هذه الخطوة الضغط على زر تتبع الشحنات.

سوف تظهر أمامك كافة المعلومات، والتفاصيل المطلوبة الخاصة بالشحنة.

خطوات تتبع الشحنات عن طريق الرقم المرجعي

اتاحت شركة ارامكس لجميع عملائها إمكانية تتبع الشحنات بالرقم المرجعي، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بها عبر شبكة الانترنت، وللقيام بذلك لابد من تتبع الخطوات التالية:

يتم الانتقال أولًا إلى موقع تتبع الشحنات https://www.aramex.com/sa/ar/track/track-shipments

ثم يتم النقر على أيقونة تتبع بواسطة الرقم المرجعي الموجود أعلى واجهة الموقع.

يتم إضافة الرقم المرجعي في الجزء المخصص له.

يتم تحديد بلد المنشأ، ومن ثم يتم إضافة التاريخ.

وأخيرًا يتم النقر على زر تتبع الشحنات حتى تتمكن من معرف جميع المعلومات المطلوبة.

خطوات تتبع الشحنة من خلال الواتس آب

من الطرق المفضلة لدى الكثير من عملاء ارامكس تتبع الشحنة باستخدام تطبيق واتساب من خلال الرقم الآتي: 0097145031111،ثم اتباع الخطوات التالية: