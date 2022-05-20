طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر السعودية 2022

قامت وزارة الداخلية بتوضيح طريقة “الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر”، وهذه الخدمة تخص الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ويعد هناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها الاستعلام عن رسوم المرفقين، ويمكن الاستعلام عن هذه الرسوم من المنزل عبر الإنترنت وليس هناك حاجة بأن تقوم بالذهاب إلى الشركة، وفيما يلي سوف نوضح طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر.

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر السعودية

حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بتوضيح طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وقد قامت بوضع عدة خطوات يمكن إتباعها للإستعلام ويكون ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالسعودية. ثم قم بالضغط على خيار المقيمين. بعد ذلك يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية. سوف تجد عدة خدمات على الصفحة المعروضة أمامك يجب عليك أن تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام. سوف يظهر لك جميع الأشياء التي يمكنك أن تستعلم عنها.

رسوم المرافقين السعودية 2022

يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة رسوم المرافقين وعن قيمة هذه الرسوم وتتمثل فيما يلي: