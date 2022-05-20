طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر السعودية 2022

إسراء منتصر

قامت وزارة الداخلية بتوضيح طريقة “الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر”، وهذه الخدمة تخص الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ويعد هناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها الاستعلام عن رسوم المرفقين، ويمكن الاستعلام عن هذه الرسوم من المنزل عبر الإنترنت وليس هناك حاجة بأن تقوم بالذهاب إلى الشركة، وفيما يلي سوف نوضح طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر السعودية

حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بتوضيح طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وقد قامت بوضع عدة خطوات يمكن إتباعها للإستعلام ويكون ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالسعودية.
  2. ثم قم بالضغط على خيار المقيمين.
  3. بعد ذلك يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.
  4. سوف تجد عدة خدمات على الصفحة المعروضة أمامك يجب عليك أن تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام.
  5. سوف يظهر لك جميع الأشياء التي يمكنك أن تستعلم عنها.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين بالسعودية 2022 والاستعلام عن الرسوم

رسوم المرافقين السعودية 2022

يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة رسوم المرافقين وعن قيمة هذه الرسوم وتتمثل فيما يلي:

  • في حالة تطبيق الرسوم أول مرة يقوم المرافق السعودي بالدفع حوالى 100 ريال سعودي.
  • وقد زادت هذه الرسوم في عام 2018 حتى وصلت إلى 200 ريال سعودي لكل شهر بشكل مستمر.
  • وفي عام 2019 تم الزيادة إلى 300 ريال سعودي لكل شهر بصفة دائمة.
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إسراء منتصر

انا إسراء منتصر، كاتبة محتوي في كافة المجالات، أحب القراءة والكتابة والتأليف، وارغب في ترك بصمة جيدة في نفوس من يقرأ مقالاتي ويستفيد منها.


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