طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
قامت وزارة التنمية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج الضمان الاجتماعي الذي يدعم الفئات المستحقة التي ليس لديها مصدر دخل ثابت بدعم مالي شهرياً ويتم تقديم المساعدات للمستفيدين في هيئة معاش شهري لكن يجب أن تستوفي الأسرة الشروط للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة الدعم المادي طبقا لعدد الأسرة وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.
طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
يمكن للمواطن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- يقوم المتقدم بزيارة رابط وزارة الموارد البشرية السعودية.
- ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ثم إضافة رقم السجل المدني.
- ثم أدخل رقم الضمان.
- ثم أضف الرمز الظاهر في الصورة.
- يتم التأكد من المستخدم.
- قم بالضغط على عرض.
- وسيتم عرض حالة الطلب.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي
قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بوضع عدة شروط يجب توافرها في الفرد الذي يستحق الدعم ليحصل على معاش الضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء كل من:
- الأرملة السعودية من زوج غير سعودي.
- الأرملة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولديها أبناء من زوج أجنبي.
- يجب أن يسكن المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون الفرد لديه أصول ذات قيمة.
- ألا يكون الفرد يعيش في دور الإيواء التابعة للدولة.
- ألا يكون الفرد لديه سجلاً تجارياً.
- ألا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عند تقديم الطلب.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
يمكن للأفراد التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم الشهري من خلال اتباع التعليمات الآتية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- اضغط على بوابة النفاذ الموحد.
- ثم انقر على أيقونة معاش الضمان.
- أضف المعلومات الشخصية، التي يضم:
- الاسم.
- العنوان.
- وسائل التواصل.
- معلومات الحساب البنكي.
- معلومات الدخل الشهري.
- مستوى التعليم.
- معلومات الوظيفية.
- الحالة الصحية.
- قم بإرسال الملفات المطلوبة والوثائق.
- ثم التأكد من جميع المعلومات المرفقة.
- اضغط على أيقونة التالي.
- وأخيراً اضغط على زر تقديم الطلب.