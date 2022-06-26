يمكن للمواطن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:



يقوم المتقدم بزيارة رابط وزارة الموارد البشرية السعودية. ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي. ثم إضافة رقم السجل المدني. ثم أدخل رقم الضمان. ثم أضف الرمز الظاهر في الصورة. يتم التأكد من المستخدم. قم بالضغط على عرض. وسيتم عرض حالة الطلب.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بوضع عدة شروط يجب توافرها في الفرد الذي يستحق الدعم ليحصل على معاش الضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء كل من: الأرملة السعودية من زوج غير سعودي. الأرملة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولديها أبناء من زوج أجنبي.

يجب أن يسكن المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الفرد لديه أصول ذات قيمة.

ألا يكون الفرد يعيش في دور الإيواء التابعة للدولة.

ألا يكون الفرد لديه سجلاً تجارياً.

ألا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عند تقديم الطلب.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن للأفراد التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم الشهري من خلال اتباع التعليمات الآتية: