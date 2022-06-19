طريقة الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة 1443هـ

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام حول التأمين الطبي الخاص بهم، فالحكومة تحرص وتبذل جهودها لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظًا على صحة أفرادها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستعلام بواسطة منصات الإنترنت، لذلك سوف نقوم بعرض من خلال سطور مقالنا القادمة خطوات الاستعلام بالتفصيل.

الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

يمكن للجميع الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بهم ومدى صلاحيته وذلك من خلال رقم الإقامة أو الهوية، يجب فقط أن تقوم باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الخاص لمجلس الضمان الصحي من الرابط المخصص له.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة الرئيسية.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي.

قم بالموافقة على الدخول للخدمة.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك. .

في النهاية قم بالضغط على موافق وسوف تظهر كافة البيانات أمامك.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين

يمكن للزائرين أيضاً الاستعلام عن التأمين الطبي الخاص بهم وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية: