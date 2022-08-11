يعتبر التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية 2022 ضروري جدا لعدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث توفر الحكومة السعودية عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وفي السطور أدناه سنتعرف على طريقة الاستعلام عن تأمين السيارات في السعودية 2022.

طريقة الاستعلام عن تأمين السيارات في السعودية 2022

التأمين على السيارة من أهم الأشياء التي يقوم بها صاحب السيارة في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من قيادة سيارته على الطرق لأنه بدون وثيقة التأمين لا يستطيع القيادة، مما يجعل السائق يضطر للتأمين عليها، وسهلت إدارة المرور على المواطنين السعوديين تجديد تأمين سياراتهم دون الذهاب إلى مقر السلطات وإدارات المرور من خلال الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية وذلك حفاظا على وقت وجهد المستخدمين، ويمكنك عزيزي المواطن الاستعلام عن تأمين سيارتك عبر الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص بك.

اختر خدمات السيارة، ثم انقر فوق الطلبات.

اختر صلاحية تأمين المركبة.

ثم املأ البيانات المطلوبة منك (رقم التعريف، رقم لوحة الترخيص، الرمز المرئي).

ثم تحقق من صلاحية التأمين.

أنواع تأمين السيارات

هناك نوعين من تأمين السيارات بالمملكة العربية السعودية وهما:

التأمين الشامل

يتم التعامل مع هذا النوع على أنه تأمين غير إجباري ولكنه اختياري في المملكة العربية السعودية، ويغطي الأضرار لك وللآخرين، ويشمل التأمين الشخصي والتأمين ضد الغير، وتغطي شركة التأمين تكاليف الأضرار لك وللسائق الآخر في في حالة وقوع حادث، وسعر التأمين الشامل أغلى من تأمين ضد الغير.

تأمين ضد الغير

أو تأمين الطرف الثالث، وهذا النوع من التأمين إلزامي في المملكة العربية السعودية وفي عدد من الدول حول العالم، حيث تقوم شركة التأمين بدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحوادث للطرف الآخر.