طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة إنجاز الإلكترونية من هنا

طرحت وزارة الخارجية بالسعودية منصة إنجاز الإلكترونية للمواطنين من داخل المملكة أو خارجها؛ للاستعلام عن تأشيرة السفر باستخدام جواز السفر، من حيث الاستعلام عن صلاحيتها، أو مد التأشيرة، أو طلب زيارات عائلية، أو استخراج تأشيرة للعمرة والحج، وغيرهم من الخدمات التي ترغب بها ستحصل عليها بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة عبر البوابة الإلكترونية “إنجاز” كما هو موضح في السطور الآتية.

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز

تقدم هذه المنصة لكافة المواطنين المقيمين بها أو خارجها، سواء عمال أو زوار وغيرهم، وللحصول على هذه الخدمة:

يجب تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز الإلكترونية.

من ثم النقر على عبارة دخول وتحديد الجهة سواء: الأعمال، أو الجهات الحكومية، أو دخول الأفراد.

بعدها ستنتقل تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية، وفي حال كنت من المقيمين بالمملكة العربية السعودية فعليك إجراء عملية تسجيل دخولك من خلال “النفاذ الوطني”.

أما إذا كنت من الزوار فقط حينها يتطلب تسجيل الدخول عبر كتابة بياناتك وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز الصورة.

أخيرًا النقر على خيار “تسجيل الدخول”، وهكذا تكون قد سجلت على المنصة ويمكنك الاستعلام عن طلبك بالطريقة الآتية.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر

توفر لك المنصة طريقة سهلة للاستعلام عن تأشيرة السعودية الخاصة بك، وذلك عن طريق رقم جواز السفر واستخدام الرابط الرسمي كما هو موضح في السطور الآتية:

أولًا توجه إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة إنجاز للتأشيرات من الرابط.

ثم قم بتحديد نوع طلبك في القطاع الخاص بالاستعلام.

بعد ذلك انقر على عبارة “الاستعلام عن التأشيرة”.

أدخل رقم الجواز أو رقم الطلب في حال توافره.

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني.

ادخل رمز التحقق المرئي البشري الظاهر أمامك، وأعد كتابته مرة أخرى.

ثم انقر على “استعلم”، وسرعان ما ستظهر البيانات الخاصة بطلبك.

طريقة الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية